Artur Jorge pode ampliar aproveitamento invejável em clássicos

Técnico do Botafogo não sabe o que é perder para rivais cariocas. Nesta terça-feira, no Colosso do Subúrbio, pode fechar a série com quase 90% - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo )

Artur Jorge é sinônimo de clássicos. Afinal, desde que chegou ao Botafogo, em abril deste ano, desconhece derrotas em embates municipais. Aliás, muito além da invencibilidade, mantém um aproveitamento único e invejável diante dos rivais cariocas: em cinco compromissos, venceu quatro e empatou um. Os números correspondem a 86,6% dos pontos disputados contra Flamengo, Fluminense e Vasco. Todos os confrontos foram pelo Brasileirão, torneio pelo qual o Glorioso segue firme em busca do tricampeonato. Nesta terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 32, o treinador português pode ampliar esta porcentagem e deixar o Mais Tradicional ainda mais confortável na liderança.

Curiosamente, o técnico bracarense tem o Vasco, único rival local que ainda não venceu, pela frente. Neste sentido, recebeu dos deuses do futebol a chance de fechar a série batendo todos os três grandes da capital fluminense. No primeiro turno, contra o Cruz-Maltino, em São Januário, Artur Jorge viu o Botafogo ceder o empate por 1 a 1. Agora, contudo, conta com a “revanche” para alçar a condição de soberano neste recorte e terminar 2024 com 88,8%.

Nos demais confrontos, o treinador minhoto edificou argumentos sólidos que o credenciam como especialista no tema. Nos quatro triunfos, o Botafogo marcou oito gols e sofreu apenas um. Venceu o Flamengo e Fluminense duas vezes. Diante dos rubro-negros, 2 a 0, no Maracanã, em seu primeiro clássico. Depois, no Engenho de Dentro, emplacou um 4 a 1 inquestionável. Contra os tricolores, 1 a 0 nas duas oportunidades, nos mesmos locais. No Colosso do Subúrbio, sua equipe teve uma das grandes exibições neste Brasileiro, apesar do score magro.

Artur Jorge: ‘Equipe tem de ser inspiração e modelo’

A ambição de escrever o nome na história levou Artur Jorge ao outro lado do Atlântico para ser o treinador do Botafogo. Assim, o retrospecto nos clássicos é somente uma amostra da mentalidade que o treinador conseguiu, em meio ano, implementar na Estrela Solitária.

“Estamos contribuindo, diariamente, para o crescimento do Botafogo. Há seis meses, quando cá cheguei, citei esta caminhada de sucesso. Foi uma aposta certeira fazer parte deste grandioso clube. Tenho vivido momentos inéditos na carreira. Já me ouviram dizer que nós teríamos um Botafogo sempre igual onde quer que fosse e contra quem quer que fosse. Portanto, trata-se de uma questão de abordagem aos jogos. Não é uma meta para o Artur Jorge. É para esta equipe ficar registrada, ser inspiração e modelo”, explicou o Mister.

