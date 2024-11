Ex-capitão da Seleção Brasileira tenta cancelar leilão de residência novamente

Defesa de pentacampeão mundial indica que o evento para venda do imóvel não obedeceu a algumas exigências do edital - (crédito: Foto: Divulgação/ AR Arquitetura & Design / Instagram @cafu2)

O ex-capitão da Seleção Brasileira Cafu ainda tenta cancelar leilão de sua residência. Afinal, a sua defesa entrou com um pedido de liminar para evitar a transferência da posse do imóvel. A mansão está localizada no condomínio Alphaville, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

Assim, a defesa do ex-lateral-direito argumenta que o evento em que foi realizada a venda da casa não obedeceu a algumas exigências do edital. O planejamento era que o leilão tivesse início às 14h, no dia primeiro de outubro. Já a segunda sessão, uma hora depois. Os representantes jurídicos acusam que não houve cumprimento dos horários estabelecidos. Deste modo, exigem que o leiloeiro ceda os documentos eletrônicos do leilão.

“Referido ato configurou evidente afronta ao ordenamento jurídico, ante a inobservância ao horário consignado em edital”, detalharam os advogados de Cafu. Há uma acusação de falha na tentativa de notificar o pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira.

A tentativa de venda teve início pela avaliação do imóvel de R$ 40 milhões. Deste modo, como não houve uma oferta, o valor caiu pela metade na segunda sessão. A decisão teve a autoria do juiz Bruno Paes Straforini, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barueri, e foi estabelecida no edital.

Ex-lateral da Seleção Brasileira conseguiu impedir leilões

A mansão recebeu 14 arremates e foi vendida por R$ 20,28 milhões, assim como a movimentação garantiu uma comissão de 6% ao leiloeiro. Anteriormente, Cafu e sua defesa entraram com vários pedidos de liminares para cancelar o leilão. Porém, a última sem desfecho positivo. A Justiça de São Paulo adicionou a residência do ex-capitão da Seleção Brasileira ao evento para tentar comercializá-la por conta de dívidas.

Ao todo, o ex-lateral-direito conta com dívidas de R$ 11,5 milhões com instituições financeiras e bancos. A principal parte da sua dívida é com a Vob Cred Securitizadora S/A, uma administradora de investimento de Monte Alto, em São Paulo. Inicialmente, a primeira tentativa de vender a casa deveria ocorrer no dia 4 de abril. No entanto, exatamente uma ação judicial não permitiu a comercialização.

Posteriormente, em setembro, Cafu obteve outra liminar, mas que foi anulada. Na ocasião, o ex-jogador argumentou que morava na casa. Ele também questionou sobre o rápido período de homologação. O ex-jogador ainda citou a diminuição da quantia da residência, se houvesse uma segunda sessão de R$ 40 milhões para metade do valor. Porém, a solicitação foi recusada. Até que, no dia 16 do mesmo mês, teve sucesso em conseguir uma liminar que atrasou o leilão.

A antiga moradia de Cafu se destaca pela larga extensão. Isso porque conta com 2.581 m² de área, além de quatro andares e seis suítes. Além disso, ainda possui elevador e sala de troféus. Já na área de lazer, tem à disposição uma quadra de futebol society, piscina e sauna. A garagem comporta até oito carros de forma simultânea.

