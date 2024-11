Mano Menezes reencontra adversário de sua estreia pelo Fluminense

Técnico completa um turno à frente do Tricolor e encara o Internacional, na próxima sexta-feira (8), às 19h, no Estádio Beira-Rio - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Com o empate por 2 a 2 com o Grêmio, no Maracanã, Mano Menezes completou um turno no comando do Fluminense. Agora, o treinador terá pela frente o adversário que enfrentou na estreia: o Internacional. O duelo acontece nesta sexta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio.

No dia 4 de julho, o gaúcho estreou pelo Tricolor de Laranjeiras diante do Colorado, que saiu na frente com Igor Gomes. Em seguida, Paulo Henrique Ganso acertou um lindo chute de fora da área e deixou tudo igual, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Eduardo Coudet comandava o time gaúcho, que atualmente tem Roger Machado como técnico.

Até o momento, Mano conquistou 31 pontos em 19 jogos, com nove vitórias, quatro empates e seis derrotas, com o aproveitamento de 54,4%. Mesmo com uma campanha de G6, o profissional ainda não conseguiu salvar matematicamente o Fluminense do Z4, visto que a equipe havia feito apenas 6 pontos nas 13 primeiras rodadas.

Apesar do bom desempenho, o time tem deixado a desejar nos confrontos diretos com equipes da parte de baixo da tabela. Além disso, sofre constantes tentos na reta final das partidas, como aconteceu nas últimas duas, diante de Vitória e Grêmio.

O treinador acumulou eliminações nas copas. Afinal, perdeu para o Juventude nas oitavas da Copa do Brasil e para o Atlético-MG nas quartas da Libertadores.

