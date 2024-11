Atlético-GO x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

No Antônio Accioly, pelo Brasileirão o Dragão, lanterna e quase rebaixado, recebe o Galo Mineiro, que entrará com um time misto - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Nesta quarta-feira (6/11), tem dose dupla de Atlético no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Afinal, o Goianiense recebe o Mineiro em um jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Atualmente, os goianos ocupam a lanterna, com 22 pontos, e estão praticamente rebaixados, com 99,95% de risco, de acordo com as projeções do departamento de matemática da UFMG.

Por outro lado, o Galo, em décimo lugar com 41 pontos, está mais focado nas finais da Copa do Brasil. Isso porque a equipe mineira vai decidir o título com o Flamengo no domingo (3 a 1 para o Flamengo na ida) na Arena MRV. Por conta disso, o Atlético Mineiro entrará com um time misto neste duelo em Goiânia. No turno, em Minas, os times empataram em 1 a 1.

Onde assistir

O canal Premiere 2 transmite a partida a partir das 21h30 (de Brasília).

Como está o Atlético-GO

O técnico interino Anderson Gomes segue tentando motivar o time, mesmo com a ameaça iminente de rebaixamento. Dessa forma, o primeiro objetivo é evitar que o Dragão termine a competição com sua pior pontuação histórica (30 pontos). Além disso, o clube ainda busca manter viva a esperança de salvação, mesmo com a situação delicada.

No time, o zagueiro Alix Vinícius entra no lugar de Anderson Martins, que está suspenso, e o lateral-direito Maguinho substitui Bruno Tubarão, que também está fora.

Como está o Atlético-MG

Milito, muito focado na final de domingo da Copa do Brasil, escalará um mistão. O destaque será Deyverson. Como o novo xodó da Massa não foi inscrito naquela competição (já jogou pelo Cuiabá), será ele o comandante do ataque do time que viajou nesta terça-feira para a capital de Goiás. O mesmo ocorre com o apoiador Fausto Vera. Ele defendeu o Corintians na Copa do Brasil e é outro que não tem condições de enfrentar o Flamengo.

Entre os reservas, o lateral Mariano e o curinga Igor Gomes estão suspensos. Por fim, o goleiro Matheus Mendes não viajou, pois sua mãe morreu nesta terça-feira. Assim, ele teve a liberação do clube. Com isso, dois titulares devem jogar: o goleiro Everson, uma certeza, e Rubens, que pode começar na lateral. Bernard, recuperado de lesão, deve começar no banco.

ATLÉTICO-GO x ATLÉTICO-MG

33ª Rodada da Série A do Brasileiro

Data e Horário: 6/11/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Antonio Acciolly, Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Alix Vinícius, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas e Alejo Cruz; Lacava, Derek e Luiz Fernando. Técnico: Anderson Martins

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Lemos, Igor Rabelo e Fuchs (Rubens); Fausto Vera, Paulo Victor e Zaracho; Rômulo, Alisson e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

