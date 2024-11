Santos ganha três dias de folga antes de partida decisiva da Série B

O Santos decidiu dar três de folga, após vencer o Vila Nova por 3 a 0, no último sábado (02/11), na Vila Viva Sorte, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A ideia é preparar os jogadores fisicamente e psicologicamente para a próxima rodada da competição que pode valer o acesso.

Afinal, o jogo contra o Coritiba está marcado para a próxima segunda-feira (11/11), às 21h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O Peixe precisa de uma vitória simples para garantir seu retorno para a Série A. A equipe volta a treinar na próxima quarta-feira (06/11), visando o duelo.

Contudo, o técnico Fábio Carille terá alguns desfalques para o embate.

O volante Diego Pituca está suspenso devido ao acúmulo de cartões amarelos. Além dele, o goleiro João Paulo, que sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles, e o lateral-direito Aderlan, com ruptura do ligamento cruzado anterior, seguem como desfalques e só voltam ano que vem. O zagueiro Jair também é uma incerteza para a partida, devido a uma inflamação no músculo do quadril direito, que o tirou dos últimos jogos. Por fim, o meia Miguelito está em processo de recuperação de sua condição física após uma infecção intestinal recente.

A grande chance do Santos garantir o acesso

A partida de segunda-feira é vista como a grande chance de o Santos confirmar o retorno à Série A de forma antecipada. Se vencer, garante o acesso. Um empate também pode servir para o Alvinegro Praiano, mas o Ceará precisa empatar ou perder do Botafogo de Ribeirão Preto para voltar à elite do futebol brasileiro.

