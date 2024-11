Saiba quanto foi apostado nos cartões de Bruno Henrique, do Flamengo

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo de investigação por conta de um alto volume de apostas em um cartão amarelo que ele recebeu no jogo contra o Santos, no dia 1º de novembro de 2023, pelo Campeonato Brasileiro. Os relatórios da International Betting Integrity Association (IBIA) e Sportradar, que fazem análise de risco, haveria suspeitas de manipulação do mercado de cartões na partida do Campeonato Brasileiro.

Três casas de apostas que perceberam as movimentações incomuns em apostas para Bruno Henrique levar cartão amarelo. A Betano notou que 98% do volume de apostas do mercado de cartões estava direcionado para Bruno Henrique.

Além dela, a GaleraBet destacou um índice de 95%. A KTO, aliás, notou “um alto %”, mas não detalhou. Apenas a Betano relatou ter retirado a do ar a possibilidade de apostar em cartão no atacante do Flamengo.

Bruno Henrique, assim, é suspeito de forçar o cartão para beneficiar os apostadores, que seriam seus parentes e amigos. A investigação revelou alguns dos valores suspeitos com a punição ao jogador do Flamengo: R$ 3.050,00 para ganhar R$ 9.150,00 (lucro de R$ 6.100,00); R$ 2.300,00 para R$ 7.000,00 (+ R$ 4.700,00) e R$ 1.500,00 para R$ 4.550,00 (+R$ 3.050,00).

O lance de Bruno Henrique

Durante a partida entre Santos e Flamengo, no Mané Garrincha, onde o Peixe venceu por 2 a 1, Bruno Henrique, afinal, levou cartão amarelo aos 50 minutos do segundo tempo. O atacante, aliás, não concordou com a advertência, reclamou de forma acintosa e acabou expulso pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul.

“Informo que expulsei por decorrência do cartão vermelho direto, o atleta nº 27 da equipe c. r. Flamengo, o sr. Bruno Henrique Pinto, por me ofender com as seguintes palavras: “Você é um merda”, com o dedo em riste em direção ao meu rosto, após a marcação de uma falta e também após ter sido advertido com cartão amarelo. Após ser expulso, o atleta veio em minha direção, sendo contido pelos seus companheiros. Informo que me senti ofendido’, escreveu Rodrigo Kein, em súmula.

A operação

A Operação, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDF), ocorre em apoio do Gaeco/MPRJ. A ação, afinal, investiga o suposto envolvimento de Bruno Henrique em manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro de 2023.

Agentes da PF cumprem 12 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (5) nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (BH), Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG).

