Bruno Henrique, do Flamengo, disse que era inocente ao STJD

Bruno Henrique, do Flamengo, alega inocência no caso de suspeita de manipulações de cartões na partida entre Flamengo e Santos, no Campeonato Brasileiro da última temporada. O jogador chegou a passar por uma investigação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, onde a defesa do atleta conseguiu manifestar sua defesa.

Portanto, na defesa do atacante, um dos argumentos é o tempo em que o jogador levou o cartão amarelo. Na partida, ele recebeu o cartão aos 50 minutos do segundo tempo, por uma falta em Soteldo, quando o Rubro-Negro perdia por 2 a 1. Depois, ele reclamou do cartão com o árbitro Rafael Klein e assim, foi expulso.