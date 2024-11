Meio-campista ex-Porto reage à advertência de forma inusitada na MLS

O meio-campista Hector Herrera, do Houston Dynamo, se tornou protagonista de um lance incomum na MLS. Isso porque após cometer falta no adversário, do Seattle Sounders, recebeu o cartão amarelo e cuspiu no árbitro.

O jogador mexicano foi responsável por entrada forte em um adversário aos 20 minutos da segunda etapa. Com isso, recebeu advertência pela falta e depois encarou o juíz e cuspiu em sua direção. Posteriormente, o VAR interveio, pois o árbitro estava de costas quando o agressor teve a atitude indisciplinar. Depois da revisão, Héctor foi expulso.

No momento em que cometeu a falta, as equipes empatavam em 0 a 0 em duelo pela MLS. Em seguida, tanto o Dínamo Houston e o Seattle Sounders marcaram um gol. Até que a decisão foi para os pênaltis e o time de Seattle venceu por 6 a 7, no segundo jogo da primeira rodada dos play-offs da Conferência Oeste.

O time de Houston chegou a fase mata-mata da competição após ficar na quinta colocação da temporada regular, com 54 pontos. Já equipe de Seattle, esteve uma posição acima e três pontos a mais.

Trajetória no Velho Continente e ida para a MLS

Na Europa, Héctor Herrera, de 34 anos, teve passagem de destaque pelo Porto por sete temporada e mais uma pela equipe B do clube português. Ainda atuou pelo Atlético de Madrid por pouco mais de duas temporadas. Até que se transferiu para o Houston Dynamo, onde está há três anos.

O volante, aliás, começou sua trajetória em seu país natal. Mais especificamente nas categorias de base do Pachuca. Após quatro anos houve a integração ao elenco principal. Ainda foi emprestado ao Tampico Madero, também do México, por uma temporada e retornou ao Pachuca.

Pela seleção do México, Héctor conta com três participações em Copa do Mundo (2014, 2018 e 2022). Além de duas Copas das Confederações (2013 e 2017). A edição de 2016 na Copa América e na Olimpíada de 2012 em Londres, quando conquistou a medalha de ouro.

