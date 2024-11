Internacional x Criciúma: AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Internacional e Criciúma se enfrentam, nesta terça-feira (05/11), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o encontro de duas equipes em momentos positivos no torneio. O Colorado está na quinta colocação, com 53 pontos. Por outro lado, o Tigre se encontra em 14º lugar, com 37. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 20h (de Brasília). O pré-jogo com as infomações sobre os rivais e sobre o Brasileirão está com Ricardo Froede, que também estará na narração. Já os cometários são de Cleyton Santos.

Froede e Cleyton Santos estão nesta Jorbalda Esportiva da Voz, que também conta co David Silva nas reportagens

