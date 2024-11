Botafogo x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Botafogo e Vasco. Assim, os rivais cariocas se enfrentam nesta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O Glorioso lidera a competição com 64 pontos e pode abrir seis de frente para o Palmeiras. que está forte na briga pelo tricampeonato. Já o Cruz-Maltino, fora da Copa do Brasil, ainda espera alcançar a zona da Libertadores (que pode ser até um G9). A exata posição do Vasco no momento, com 43 pontos.

A Voz do Esporte transmitirá este clássico carioca conhecido pelo clima muito amistoso entre as duas torcidas (fato raro nos dias de hoje). Cesar Tavares comanda o pré-jogo, que começa às 20h (de Brasília) me atmbém a narração assim que a bola rolar.

Cesar Tavares narra e comanda a Jornada Esportiva. Mas este Botafogo e Vasco também conta com João Miguel Lotufo nos comentários e André Bachá nas reportagens.

