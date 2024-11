Volta do Lago chega à 18ª edição em dezembro; saiba como se inscrever

Com a temporada de preparação aberta, corredores amadores e profissionais de todo o país se organizam para a 18ª edição da Volta do Lago, um evento que oferece, além do desafio físico, uma experiência de interação e superação.

A corrida é disputada em duas modalidades: individual, com percursos de 100 km, 70 km e 50 km, e no formato revezamento, com equipes de 4, 6 ou 8 integrantes, masculinas, femininas ou mistas. Este ano, a organização prevê a participação de aproximadamente 1.500 atletas. A largada e a chegada ocorrem no Parque da Asa Delta, na QL 12 do Lago Sul.

A Volta do Lago é uma oportunidade imperdível para conhecer Brasília de uma forma diferente, passando por trilhas ecológicas, áreas de preservação e ciclovias que contornam o Lago Paranoá. Os atletas percorrem 11 pontos de troca durante o percurso, respeitando regras e horários para cada segmento.

Para completar o desafio, a organização preparou uma premiação especial para os participantes que finalizarem a prova na categoria solo. Os que completarem 100 km receberão uma medalha exclusiva na cor ouro, enquanto os percursos de 70 km e 50 km dão direito à medalhas em prata e bronze, respectivamente. Além disso, os três primeiros colocados de cada categoria e distância recebem troféus.

PCD’s e 60+

Atletas com 60 anos ou mais e Pessoas com Deficiência (PCD) têm direito a 50% de desconto no valor da inscrição individual. A equipe responsável deverá preencher todos os dados dos integrantes para que o desconto seja concedido, e a organização exigirá a apresentação do documento de identidade ou outro comprovante, que poderá ser solicitado a qualquer momento ou na retirada do kit.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas na plataforma Largada Esportiva (clique aqui para acessar). O período de inscrições para a 18ª edição da Volta do Lago está aberto e o primeiro lote estará disponível até 10 de novembro. Os atletas das equipes podem escolher entre dois tipos de kits para participação: o Kit Completo, com valor de R$ 160, que inclui camiseta, número de identificação, ecobag, medalha pós-prova, chip e meia; e o Kit Econômico, por R$ 130, que conta com número de identificação, medalha pós-prova e chip. Para todas as categorias, existe a possibilidade de escolher entre os dois kits, oferecendo ao atleta uma economia de R$ 20 caso opte pelo Kit Econômico.

Ou seja, equipes de 2, 4, 6 e 8 integrantes, os valores são de R$ 640, R$ 960 e R$ 1.280, respectivamente. Já para as inscrições para os participantes da categoria solo, com distâncias de 100 km, 70 km e 50 km (feminino e masculino), os valores são de R$ 220, até 10 de novembro.

Serviço

18ª Volta do Lago

Data: 15 de dezembro de 2024

Local de largada e chegada: Parque da Asa delta, na QL 12 do Lago Sul

Inscrições: Disponíveis no site Largada Esportiva (clique aqui para acessar)