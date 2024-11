Hugo Souza, grato ao Corinthians, sonha com a Seleção

Goleiro espera que tudo com o Flamengo se resolva e ele, vioando em campo e com cabeça boa, seja contratado pelo Timão - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Destaque do Corinthians e um dos jogadores mais importantes da relação do Timão nas últimas semanas, o goleiro Hugo Souza deu uma entrevista à TNT nesta terça-feira, 5/11. Ele comentou que espera ansiosamente o desfecho da novela sobre a sua contratação junto ao Flamengo , e se diz grato a Ronaldo Fenômeno, que o tirou de um momento em que duvidava de sua própria capacidade para brilhar. Hugo também afirmou que já começa a pensar até mesmo numa convocação para a Seleção Brasileira. Veja algumas declarações do paredão corintiano

Contratação pelo Corinthians

“Espero que tudo se resolva. A ansiedade, eu posso controlar da melhor forma. Confio na direção do clube, pois abriram as portas para mim em um momento da minha carreira em que eu não sabia se teria a oportunidade de voltar a um grande clube. Estou muito feliz e quero fazer o meu melhor.

“Eu tinha contrato com o Flamengo, mas estava tecnicamente sem clube, pois não seria aproveitado. Me deram a oportunidade de recomeçar, de defender um clube gigantesco, bicampeão mundial, que me deu a chance de sonhar”.

“Quero ficar e não é só por gratidão que estou aqui; o meu desejo é continuar no Corinthians. Quero permanecer aqui por muito tempo e construir uma carreira sólida. Meu objetivo é me colocar em uma prateleira de ídolos do clube, trabalhando todos os dias e dando o meu melhor. Se o melhor me levar a esse patamar, ficarei muito feliz. Eu havia deixado de sonhar em conquistar títulos com a Seleção, mas agora, com o Corinthians, estou muito feliz e quero continuar assim”.

Oportunidade da vida

Sou grato pela oportunidade de estar no Corinthians e mostrar meu futebol a todos. Quando surgiu o anúncio do Corinthians, uma pessoa me perguntou no carro: “Você já viu como está o Corinthians?” Eu respondi: “Você não pode olhar por esse lado, mas sim pela oportunidade.” Se eu preciso mostrar que sou bom, é nesse cenário que tenho que entrar, pois é a oportunidade da minha vida. E hoje estou colhendo um pouco dos frutos desse esforço.”

Mudança de comportamento

“Procurei ajuda e contei com várias pessoas que me apoiaram. Hoje, tenho uma equipe que me ajuda e faço questão de exaltar. São amigos de infância que me dão tranquilidade para jogar e me ajudam nas questões fora de campo. Em determinado momento da minha vida, com 22 anos, eu tinha uma condição financeira que meus pais nunca tiveram, e quis aproveitar isso. Porém, abri os olhos. Minha família e meus amigos nunca deixaram de acreditar em mim. Pude enxergar onde estava errando e voltei a acertar.”

“O jogador depende muito de si mesmo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Busquei ajuda, alinhei o que estava desalinhado e sofri pressão. Sempre acreditei, apesar da pressão constante. Às vezes consegui o sucesso, outras não. Mas percebi que não precisava da opinião dos outros e que deveria acreditar em mim mesmo.”

Sonho com a Seleção

“Me vejo na Seleção, pois o Corinthians me dá essa oportunidade de sonhar. É um clube de massa, gigantesco, com uma projeção muito grande. Mesmo com goleiros de alto nível, como Alisson e Ederson, e com outros grandes nomes como Bento, John, Léo Jardim, Fábio e João Ricardo, o Corinthians me coloca no radar. Estou pensando no próximo ciclo e, como tenho 25 anos, uma idade boa, por que não sonhar com a Seleção? Eu me sinto próximo disso”.

