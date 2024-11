Carol Barcellos abre o jogo sobre momento com Marcelo Courrege

Carol Barcellos decidiu falar pela primeira vez sobre sua relação com Marcelo Courrege. Em entrevista, a jornalista respondeu a uma pergunta sobre o seu momento amoroso, mas optou por focar em seu início na CNBC Brasil, lançado no último dia 1.

De acordo com a ex-Globo, a hora é de desfrutar das novidades, principalmente do seu trabalho na nova emissora.

“(Sobre seu relacionamento com Courrege) Estou bem, em paz. Estou muito animada com a minha fase profissional. Agora, minha energia tá toda aqui. Na CNBC e nos projetos que estou tocando”, respondeu Barcellos ao colunista Matheus Baldi, que preferiu não dar maiores detalhes sobre o seu romance.

A jornalista também falou sobre o seu retorno à TV depois de deixar a Globo após 20 anos na emissora. Ela também detalhou um pouco do projeto que tocará no canal.

“Estou querendo um recomeço, querendo novidade, querendo aprender. É um projeto para fazer um programa de lifestyle. Então, de alguma forma o esporte deve estar presente ali na aventura. (…) Talvez, eu fale de esporte também, mas numa outra pegada – falando de negócios. Mas, no programa vai ter viagem, aventura, contar história de pessoas que exploram o Brasil e o mundo. Falar de gastronomia”, finalizou a jornalista.

Saída de Carol Barcellos da Globo e polêmica com Courrege e Renata Heilborn

Carol Barcellos deixou a Globo no fim de agosto. Ela estava na emissora desde 2004, onde iniciou como repórter do SporTV. Posteriormente passou a cobrir o dia a dia dos clubes do Rio de Janeiro para os telejornais de TV aberta. Fez parte da cobertura de grandes eventos como os Jogos Olímpicos (2016, 2021 e 2024) e Copas do Mundo (2014, 2018, 2022). Além disso, participou de programas voltados para esportes radicais, como o Planeta Extremo, além de comandar atrações como Globo Esporte e Esporte Espetacular.

No início do ano, em fevereiro, Carol Barcellos foi apontada como pivô de uma traição junto a Marcelo Courrege, na época casado com Renata Heilborn. Barcellos, inclusive, foi madrinha de casamento do então casal. Posteriormente, a agora jornalista da CNBC e o repórter da Globo iniciaram uma relação discreta. Em outubro, os dois estiveram juntos em uma viagem pelo Sudeste Asiático.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.