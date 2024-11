Após beijo de Gabigol, do Flamengo, influenciadora fala de suposto affair

No último domingo (03), Gabigol deu um beijo no rosto da influenciadora Manuela Cit e levantou rumores sobre um possível affair - (crédito: Marcelo Caitano)

O beijo de Gabigol no rosto da influenciadora Manuela Cit, no último domingo (03), ainda repercute. Agora, foi a vez de Manu falar sobre um suposto affair com o atacante do Flamengo. Em sua rede social, a influencer abriu o jogo e explicou a relação com o camisa 99.

A ação ocorreu antes da bola rolar na partida entre Flamengo e Atlético-MG, no Maracanã, na primeira partida da decisão da Copa do Brasil. O carinho entre os dois logo ganhou as redes sociais. Porém, Manuela fez questão de descartar o ventilado affair.

“Vocês sempre perguntam sobre os ‘namoradinhos’. Gente, simplesmente não existe. Eu estou tão focada em outras coisas que eu nem penso nisso”, explicou a influenciadora, que também revelou surpresa com o gesto, já que não o conhecia formalmente:

“Ele era sempre meu capitão no Cartola (fantasy game do Brasileirão). Eu nunca o tinha visto pessoalmente”, revelou.

Comentário de Manuela em vídeo com Gabigol aumentou rumores

Posteriormente a repercussão, Manuela comentou em uma publicação que repostou o vídeo do momento entre os dois.

“Meu coração tem dono”, escreveu a influenciadora, o que agitou os fãs do atacante. Mas ela logo explicou para quem era o recado:

“Entreguei meu coração para Jesus este ano, fiz uma super oração. Não falei nada antes porque eu sou humana e erro, não quero transformar isso em algo público. É uma jornada pessoal”, esclareceu.

