Presidente do Corinthians garante Hugo Souza no clube e critica o Flamengo

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, voltou a falar sobre Hugo Souza e a permanência do goleiro no clube paulista. Ele afirmou que tudo está resolvido e garantiu que o atleta será adquirido junto ao Flamengo, que detém seus direitos.

Além disso, Augusto Melo comentou sobre o transfer ban que o Corinthians sofreu devido a uma dívida com o defensor Balbuena, que impede o clube de contratar e inscrever novos jogadores. Por fim, o dirigente criticou a postura do Flamengo em relação à situação de Hugo.

“Tudo resolvido: Hugo, transfer ban. É questão de horas, no máximo dias. Está no nosso cronograma. O que é combinado, é cumprido. A nossa gestão, às vezes muito criticada, sabe como pegamos o clube. Mas não cabe a mim olhar para trás; tenho que olhar para frente. Cabe a trabalharmos para tirar o Corinthians dessa situação”, afirmou o dirigente. Ele ainda completou.

“No caso do Flamengo, eles falam para conturbar o ambiente. Isso é jogo sujo, sei lá o que eles ficam fazendo. Estamos tranquilos; já temos contrato e tudo certo”, concluiu o mandatário em entrevista ao podcast Poropopo.

O goleiro Hugo Souza está emprestado pelo Flamengo ao Corinthians. Destaque e titular da meta alvinegra, a diretoria se mobilizou rapidamente para concretizar a compra do atleta junto ao clube carioca. Antes disso, no entanto, realizou pagamentos de R$ 500 mil em três ocasiões para que ele pudesse atuar nos confrontos entre as equipes.

