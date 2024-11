Botafogo passa o trator, vence o Vasco e dispara na liderança do Brasileirão

O Botafogo mostrou toda sua força e passou o trator em cima do Vasco nesta terça-feira (5), no estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um futebol veloz, eficiente e encantador, principalmente no primeiro tempo, o Alvinegro fez 3 a 0 no rival. Savarino, Luiz Henrique e Junior Santos marcaram os gols do triunfo.

Com a vitória, o Botafogo chegou a 67 pontos e disparou na liderança do Campeonato Brasileiro, abrindo seis do Palmeiras, segundo colocado. Já o Vasco segue em nono, com 43.

Na próxima rodada, Botafogo e Vasco jogam no sábado (9). Enquanto o Alvinegro recebe o Cuiabá, às 16h30 (de Brasília), o Cruz-Maltino visita o Fortaleza às 19h.

Botafogo é muito superior no primeiro tempo

No tapetinho, o Botafogo mostrou toda a sua força no início do jogo, não deixando o Vasco chegar ao meio de campo. Acuado, o Cruz-Maltino via o toque de bola envolvente do adversário, com passes rápidos e transições rápidas e eficientes. Com seis minutos, o Alvinegro já havia levado muito perigo em jogadas pelo alto. Uma delas, Adryelson carimbou a trave.

Com oito minutos, não teve jeito. Em boa troca de passes, Marlon Freitas achou Alex Telles livre na esquerda. O lateral cruzou na medida para Savarino bater de primeira e abrir o placar. O Vasco, contudo, não teve chance de se organizar. Aos 11, saiu o segundo, um golaço coletivo. O atacante venezuelano atacou de garçom e serviu Luiz Henrique. Cara a cara com Léo Jardim, trocou de pé e matou o goleirão cruz-maltino. No lance seguinte, os visitantes assustaram pela primeira vez em finalização de Vegetti, que obrigou John à grande defesa.

O lance do Pirata animou o Vasco, que passou a povoar mais o campo de ataque. Em boa trama, Paulo Henrique entrou na área e bateu no cantinho, para um milagre de John. O Alvinegro, por sua vez, respondia com contragolpes sempre perigosos. Em um deles, Igor Jesus roubou de Puma Rodríguez, deu um drible em João Victor e bateu para fora. Uma chance clara do Glorioso.

O Botafogo era inteligente e atraía o Vasco, esperando os constantes e letais contragolpes, além de abrir o campo e deixar a marcação rival atordoada. No fim da primeira etapa, Igor Jesus avançou, driblou João Victor e foi derrubado. Inicialmente, o árbitro deu pênalti. No entanto, voltou atrás após revisão do VAR de que foi fora da área. Por conta do lance, o zagueiro foi expulso pelo segundo amarelo, deixando o Cruz-Maltino com um a menos.

Alvinegro aluga o campo de defesa do Vasco no segundo tempo

A vantagem numérica deu tranquilidade ao Botafogo no segundo tempo. A equipe alugava o campo de ataque e deixava o Cruz-Maltino acuado, sem poder de criação. É verdade que o time visitante marcava melhor, dando menos espaços, até pela entrada de Galdames no lugar de Payet. Luiz Henrique era o mais acionado, levando Piton à loucura pelo lado direito.

Com amplo domínio em campo, o técnico Artur Jorge pôde mexer e oxigenar o time. E as boas opções deram resultado imediato. Em nova roubada de bola na intermediária de ataque, Marlon Freitas achou Junior Santos, que acabara de entrar. Frio como um iceberg, ele deu uma cavadinha por cima de Léo Jardim para fazer o terceiro.

O Vasco ainda tentou algumas raras escapadas para tentar diminuir o prejuízo, principalmente com Piton, porém a melhor defesa do Brasileirão deu conta do recado e rechaçou qualquer ameaça. Fim de jogo e festa dos mais de 32 mil torcedores do Glorioso, que veem o título brasileiro cada vez mais perto.

BOTAFOGO 3 x 0VASCO

Rodada 32 do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 5/11/2024, às 21h30 (de Brasília)

GOLS: Savarino, 8’/1ºT (1-0), Luiz Henrique, 11’/1°T (2-0), Junior Santos, 26’/2°T (3-0)

BOTAFOGO: John, Vitinho (Allan, 31’/2°T), Barboza, Adryelson (Lucas Halter, 22’/2°T) e Alex Telles (Cuiabano, 27’/2°T); Gregore, Marlon Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique (Junior Santos, 22’/2°T) e Igor Jesus (Tiquinho Soares, 22’/2°T). Técnico: Artur Jorge

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique (Rojas, 41’/2°T), João Victor, Léo e Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Payet (Galdames – intervalo); Puma Rodríguez (Maxsuell Alegria, 20’/2ºT), Jean David (Maicon, 45’/1°T) e Vegetti (Rayan, 20’/2ºT). Técnico: Rafael Paiva

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Auxiliares: Rodrigo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Farinha (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Cartões amarelos: João Victor, Paulo Henrique (VAS)

Cartão vermelho: João Victor (VAS)

