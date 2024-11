Mirassol bate o Coritiba e segue vivo na luta pelo título

O Mirassol venceu o Coritiba por 4 a 1 na noite desta terça-feira (5), no Estádio Campos Maia, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do importante triunfo em casa foram de Fernandinho, Dellatorre, Júnior Brumado (contra) e Luiz Otávio.

Com isso, o Leão Caipira segue firme na luta pelo título e também pelo acesso à elite do Brasileirão, ocupando a terceira colocação e somando 62 pontos. Por outro lado, o Coxa segue na 10ª posição, com 50 pontos conquistados até aqui.

Mirassol 4×1 Coritiba

Os donos da casa abriram o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, com Fernandinho. O atacante recebeu de Iury Castilho na entrada da área e, assim, bateu com categoria, sem chances para o goleiro. Aos 30, os visitantes ficaram com um jogador a menos após a expulsão do volante Vini Paulista, que deu um pisão no adversário.

Posteriormente, aos 36, Dellatorre ampliou para o Mira ao receber de Gabriel e finalizar de primeira na pequena área. Ainda na primeira etapa, aos 45, o Coxa diminuiu. Jamerson recebeu livre na esquerda e acertou o ângulo de Muralha ao finalizar de fora da área.

Na parte final do confronto, Júnior Brumado marcou um gol contra já no primeiro minuto. Após cobrança de escanteio, o atacante tentou afastar a bola da área, mas acabou cabeceando para o prório gol. Cinco minutos depois, aos seis, Luiz Otávio marcou o quarto do time paulista. O zagueiro aproveitou o rebote dado pelo goleiro e bateu rasteiro para fechar a conta no Maião.

Próximo confronto

Na reta final da Série B, o Mirassol enfrenta o Avaí no próximo sábado (9), às 17h (de Brasília), no Estádio da Ressacada. O Coritiba recebe o líder Santos na segunda-feira (11), às 21h, no Couto Pereira. Ambos válidos pela 36ª rodada do campeonato nacional.

