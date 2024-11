Inter vence o Criciúma, aumenta invencibilidade e entra no G4

Sem muitas dificuldades, sobretudo no segundo tempo quando jogou com um a mais, o Inter venceu o Criciúma por 2 a 0. O meia Alan Patrick e o atacante Wesley marcaram os gols da vitória no Beira-Rio. O duelo foi válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Internacional alcançou a marca de 13 jogos de invencibilidade, com nove vitórias no período. De quebra, o Inter subiu para o quarto lugar, com 56 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Flamengo nesta quarta (6). Já o Criciúma está em 15º e segue com 37 pontos, três a mais do que o Athletico-PR, que tem um jogo a menos.

Confira a classificação detalhada do Brasileirão

O Inter fez valer o mando de campo e logo dominou as ações da partida. Aos 5, Alan Patrick serviu Borré, que finalizou com perigo, mas viu Gustavo fazer boa defesa. O Colorado seguiu em cima, mas viu o Tigre melhorar a marcação. Assim, o Internacional passou a arriscar bastante de fora da área e em bolas paradas, com chegadas de Rômulo e Bruno Tabata. O Criciúma respondeu com Bolasie e Newton.

Aos 42, enfim, o Internacional conseguiu tirar o zero do placar, mas justamente no melhor momento do Tigre no jogo. O gol saiu em bela cobrança de falta de Alan Patrick. O bom primeiro tempo teve ainda duas chegadas do Criciúma e expulsões de Felipe Vizeu por falta em Rogel e de Roberto Ribas, auxiliar de Roger, por reclamação.

Com um a menos, o Criciúma voltou do intervalo ainda mais entrincheirado na defesa. Aos 8, outro problema inesperado para o técnico Claúdio Tencati: o goleiro Gustavo saiu lesionado e foi substituído por Alisson. No minuto anterior, vale lembrar, o arqueiro titular se esticou todo para tentar evitar um gol de fora da área de Bruno Tabata.

Como não poderia deixar de ser, o Inter seguiu mais em cima e enfileirou grandes oportunidades com Thiago Maia, Alan Patrick, Borré e Wesley. Este último, aliás, sofreu pênalti aos 34, mas o lance foi anulado e ele recebeu amarelo por simulação. Porém, o atacante se redimiu aos 48 do segundo tempo com um verdadeiro gol de placa no Beira-Rio: ele invadiu a área pela esquerda e chutou no canto direito superior, passando por três marcadores.

Próximos compromissos

O Internacional volta a campo agora na próxima sexta-feira (8), quando recebe o Fluminense às 19h. Já o Criciúma, no mesmo horário, visita o Cruzeiro no dia seguinte (9), em partidas da 33ª rodada do Brasileirão.

INTERNACIONAL X CRICIÚMA

Campeonato Brasileiro – 32ª rodada

Data e horário: 5/11/2024 (terça-feira)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Público e Renda: 28.143 presentes

Gols: Alan Patrick, aos 42’/1ºT (1-0);

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Rogel e Bernabéi; Thiago Maia (Bruno Henrique, aos 17′/2ºT), Rômulo (Luis Otávio, aos 45′/2ºT) , Bruno Tabata (Gabriel Carvalho, aos 17′/2ºT) e Alan Patrick (Valencia, aos 29′/2ºT); Wesley e Borré (Wanderson, aos 29′/2ºT) Técnico: Roger Machado

CRICIÚMA: Gustavo (Alisson, aos 10′/2ºT); Jonathan (Dudu, aos 31′/2ºT) , Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Claudinho (Allano, aos 17′/2ºT) e Felipe Mateus (Ronald Lopes, aos 10′/2ºT); Bolasie (Matheusinho, aos 31′/2ºT) Felipe Vizeu Técnico: Cláudio Tencati

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Felipe Alan Costa (MG)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões Amarelos: Wesley (INT); Jonathan e Newton (CRI)

Cartão Vermelho: Felipe Vizeu, aos 49′/1ºT

