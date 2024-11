Rafael, goleiro do São Paulo, enaltece os três pontos fora de casa

O São Paulo bateu o Bahia por 3 a 0 na noite desta terça-feira (5), na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Tricolor Paulista se firmou no G6 do torneio, na sexta colocação, abrindo oito pontos de diferença para o sétimo colocado. Importante no triunfo, o goleiro Rafael falou sobre a partida.

“Acho que foi um jogo muito intenso para as duas equipes. Os dois times brigando pela classificação da Libertadores. A gente sabia que seria um jogo muito difícil e que a gente teria que estar bem defensivamente, porque ofensivamente teríamos nossos momentos para aproveitar. E foi isso que aconteceu. Acho que a gente fez um jogo muito sólido na defesa e isso facilitou para que a gente pudesse ter mais chances e sair com os três pontos, que eram muito importantes para nós hoje”, disse o goleiro ao Canal Premiere.

Autor do primeiro gol da partida, Luiz Gustavo também falou sobre o confronto. Além disso, o gol feito marcou o seu primeiro no Brasileirão. O volante também aproveitou para mandar uma mensagem para o pai, que faz aniversário hoje.

“Sem dúvida o mais importante é ajudar a equipe com três pontos, a gente sabe da nossa responsabilidade. A reta final vai preparar o São Paulo pra próxima temporada. Temos que nos fortalecer. É um dia feliz, aniversário do meu pai, presenteado com esse gol e vitória. Feliz aniversário, pai, te amo”, comentou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.