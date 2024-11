Presidente do Corinthians garante Yuri Alberto, nega oferta a Gabigol e descarta virar SAF

Presidente do Timão quer a permanência do artilheiro para a próxima temporada e não pensa mais no assunto Gabigol - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, garantiu Yuri Alberto para 2025 e tranquilizou a torcida do Timão. Afinal, o atacante, recentemente, não havia garantido permanência ao revelar propostas do futebol europeu. O mandatário do clube paulista descartou Gabigol, que está em fim de contrato com o Flamengo.

Durante participação no podcast “Poropopod”, Augusto Melo elogiou Yuri Alberto, que é o artilheiro do Timão na temporada, com 25 gols em 52 jogos. O presidente destacou que pretende mantê-lo no ano que vem.

“Saindo para onde? Não tem isso não. A gente conta muito com ele para esse projeto de 2025, é uma peça fundamental. O Yuri continua. Ao contrário, não sai ninguém. É um cara dedicado, que tem a nossa cara, intenso o tempo todo, que sabe fazer gol. Fases todo mundo passa. É questão de confiança, adaptação a um sistema. A gente sempre confiou nele e está aí o que ele está fazendo. É um jogador que se identificou muito com o Corinthians, batalhador, incansável, é um ser humano fantástico, uma pessoa ímpar”, afirmou.

Presidente do Corinthians coloca ponto final sobre Gabigol

O mandatário alvinegro encerrou o assunto envolvendo Gabigol, que ainda não chegou a um acordo para renovação de contrato com o Flamengo para as próximas temporadas.

“Sempre disse que o Gabigol seria um sonho, mas a gente sabia das nossas condições. Tentamos fazer o impossível, mas não conseguimos. Hoje nosso pensamento é outro, nosso foco é outro”.

Augusto Melo é contra SAF no Timão

Por fim, Augusto Melo abordou um tema recorrente no futebol brasileiro nos últimos anos. Ele descartou qualquer chance de o Corinthians virar SAF e afirmou que o clube tem condições de se reerguer com suas próprias forças.

“Eu sou completamente contra a SAF no Corinthians. O Corinthians é um clube enorme, tem uma torcida maravilhosa, nossa dívida é pagável. Só você ter uma gestão honesta, fazer o que tem que ser feito, o Corinthians tem uma visibilidade muito grande, o poder de receita é muito grande”, disse o presidente, antes de concluir:

“Sou contra a SAF no Corinthians, não sou contra em outros clubes que as vezes dependem disso. O Corinthians tem condições de se recuperar, em uma gestão é difícil, mas não tenho dúvidas que o próximo presidente vai seguir nosso projeto, que é um projeto muito profissional”.

O Corinthians vem de triunfo sobre o Palmeiras, na última segunda-feira (4), por 2 a 0. Agora, o próximo adversário será o Vitória, em Salvador, no próximo sábado (9), às 16h30 (de Brasília).

