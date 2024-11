Textor fala sobre interesse do Vasco no Nilton Santos: ‘Nós podemos ajudar’

Empresário destaca que relação do Alvinegro com o Cruz-Maltino é sadia e cita o interesse do Lyon, da França, pelo futebol de Rayan - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Após a vitória do Botafogo por 3 a 0 sobre o Vasco, no Nilton Santos, John Textor, dono da SAF alvinegra, falou sobre o interesse do Vasco em contar com o estádio durante as obras de São Januário. Assim, o empresário afirmou que independente do acerto com Rayan, que negocia com seu outro clube, o Lyon, da França, irá ajudar o rival.

“Eu chamei aqui de “meu estádio” naquela noite que perdemos para o Palmeiras, mas não é meu estádio, é da cidade. Temos que ajudar uns aos outros. Temos uma relação divertida com o Vasco. Somos rivais mas temos uma ótima relação, há respeito entre todos. Eles precisam de ajuda e nós podemos ajudar. Se não tiver nada acontecendo nós podemos ajudar”, disse.

Além disso, o milionário afirmou que as negociações passam por Thairo, CEO do Botafogo, e Pedrinho, presidente do Vasco. Para Textor, o acordo não é tão simples, visto que o Nilton Santos recebe, anualmente, shows de grande porte, como os de astro internacionais (Taylor Swift e Bruno Mars).

“As negociações são entre Thairo e Pedrinho, tem muita coisa para trabalhar. É um acordo complicado. Nós temos jogos de futebol, temos Taylor Swift, temos Bruninho (Bruno Mars), mas vamos tentar ajudar”, explicou.

Interesse em Rayan Ele também salientou que cumprimentou todos os jogadores do Vasco, inclusive Rayan, que despertou o interesse de seu clube, o Lyon, da França. O empresário destacou que não é uma negociação simples, mas que o “ama”. Vale lembrar que a proposta girava em torno de 14 milhões de euros (R$ 86 milhões na cotação atual), assim como a quitação de uma dívida de R$ 15 milhões que tem com o CEO do Botafogo e o uso do Nilton Santos durante as obras de São Januário.

