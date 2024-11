João Paulo avança em recuperação, mas só deve voltar em 2025

Goleiro está próximo de voltar após lesão no Tendão de Aquiles, mas calendário decisivo da Série B faz retorno ser adiado para o ano que vem - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O torcedor santista se animou ao ver o goleiro João Paulo trabalhar novamente em campo. O jogador está em fase final de recuperação, após uma ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. Contudo, mesmo com o trabalho avançando, o seu retorno aos gramados, de forma oficial, deve acontecer apenas em 2025.

Dois fatores pesam para João Paulo retornar apenas no ano que vem. O primeiro é o momento do Santos na temporada. Afinal, o Peixe está muito próximo de garantir o acesso para a Série A e também se mantém vivo na briga pelo título. O plano de Fábio Carille é utilizar força máxima nesta reta final de Série B pra conseguir os dois objetivos.

O cenário competitivo praticamente inviabiliza o retorno de João Paulo ainda nesta temporada. Isto porque, embora o goleiro esteja fazendo treinamentos em campo com a equipe de fisioterapia, ainda não está trabalhando com o restante do grupo. Além disso, também pesa que o arqueiro também está sem ritmo de jogo para uma sequência de decisões.

Outro fator é o momento vivido pelo atual titular da posição. Afinal, Brazão está consolidado e, mesmo com algumas oscilações, vem substituindo muito bem João Paulo. Já seu reserva imediato, Diógenes, foi muito bem contra o Ituano e agradou. A comissão técnica se vê segura no setor e não enxerga a necessidade de antecipar o retorno do antigo capitão.

Até 2025, João Paulo terá tempo suficiente para recuperar a forma física, simular situações de jogo nos treinamentos no CT Rei Pelé e, aos poucos, readquirir a confiança para voltar aos gramados. A expectativa é que ele tenha condições de já disputar o Campeonato Paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.