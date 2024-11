Fluminense busca vencer a primeira no Brasileirão sem Arias, suspenso diante do Inter

Colombiano está entre os muitos desfalques que o Tricolor terá para medir forças com o Colorado na sexta, às 19h, no Beira-Rio - (crédito: Foto: Marina Garcia// Fluminense FC)

O Fluminense terá diversos desfalques para medir forças com o Internacional, na próxima sexta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, com seis suspensos. Entre eles, porém, está Jhon Arias, que tem ótimos números com a camisa Tricolor e faz a diferença em campo. Tanto que os comandados do técnico Mano Menezes ainda não venceram no Brasileirão sem o colombiano.

Artilheiro da equipe com 13 gols, o jogador está atrás apenas de Paulo Henrique Ganso quando o assunto são as assistências. Afinal, ele já soma oito passes que resultaram em gols contra nove do meia. O camisa 10, aliás, também está suspenso e fora de combate diante do Colorado.

Até o momento, Arias já participou de 22 jogos dos 32 do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Com a presença do colombiano dentro das quatro linhas, já foram 10 vitórias, quatro empates e oito derrotas, com um aproveitamento de 51,5% dos pontos.

Por outro lado, sem o atleta, que tem sido destaque também com a camisa de sua seleção, os números são fracos. Assim, já são dez partidas, com nenhuma vitória, três empates e 7 derrotas, com aproveitamento de 10% dos pontos, atrás até do Atlético-GO, lanterna, com 23% de aproveitamento.

Inúmeros desfalques

Diante do Colorado, o Tricolor não terá além de Arias e Ganso, Fábio, Thiago Santos, Ganso, Felipe Melo e Kauã Elias. Além disso, Thiago Silva, Manoel, Martinelli, Marquinhos, Samuel Xavier e Mano Menezes estão pendurados para a sequência da competição.

Arias está na lista de convocados da Colômbia para a próxima Data-Fifa, quando a seleção enfrenta o Uruguai, no estádio Centenário, no dia 15 de novembro, e o Equador, em 19 de novembro, às 18h (de Brasília) no Metropolitano Barranquilla, em Barranquilla. Ele, então, retorna para o jogo com o Fortaleza, que acontece dia 22, no Maracanã.

Por fim, o Fluminense soma 37 pontos, na 14ª colocação, três à frente que o Athletico-PR, primeiro time presente no Z4. O Furacão, por sua vez, tem um jogo a menos que seus adversários na briga contra o rebaixamento.

