Mendy vence processo milionário contra Manchester City na Justiça

Lateral acionou o ex-clube na Justiça em novembro do ano passado e celebrou o desfecho do julgamento, nesta quarta-feira, nas redes sociais - (crédito: Foto: Christopher Furlong/Getty Images)

O lateral-esquerdo Benjamin Mendy venceu o Manchester City na Justiça na manhã desta quarta-feira (06). Ficou determinado, pela decisão judicial do Reino Unido, que o clube deverá arcar com parte dos salários retidos no período em que o francês esteve acusado de cometer crimes sexuais – entre 2021 e 2023.

“Depois de esperar três anos pelos meus salários, estou feliz com a decisão e espero sinceramente que o clube agora faça a coisa certa. Pague os valores pendentes, assim como os outros valores prometidos a mim pelo contrato, sem mais delongas. Assim, que eu possa finalmente deixar para trás essa parte difícil da minha vida”, comemorou Mendy nas redes sociais.

Mendy acionou o Manchester City na Justiça em novembro do ano passado para cobrar os valores retidos em razão das investigações sobre agressão sexual. O clube inglês, por sua vez, defendia a tese que o lateral não havia cumprido seus compromissos pela equipe durante o período de detenção e, portanto, não deveria arcar com tal custo.

Decisão da Justiça

A juíza do caso, Joanne Dunlop, determinou nesta quarta-feira (06) que o City deverá arcar com a maior parte dos salários retidos. O valor do débito representa cerca de 11 milhões de libras (aproximadamente R$ 86,3 milhões na cotação atual). Vale destacar, porém, que as partes ainda entrarão em acordo para definir a quantia exata.

O City deixou de arcar com os custos de Mendy de setembro de 2021 até o fim do vínculo do francês com o clube. O lateral-esquerdo, de 29 anos, permaneceu mais de quatro meses sob custódia e só obteve liberdade – sob fiança – em janeiro de 2022. Nesse período, a equipe de Manchester teve o entendimento que Benjamin estava indisponível para trabalhar e assim permaneceria até a realização dos julgamentos.

Mendy inocentado

Após um julgamento de seis meses, o tribunal de Chester considerou Benjamin Mendy inocente das seis acusações de estupro e outra de agressão sexual. As denúncias partiram de quatro mulheres e duas adolescentes. O lateral negou todas acusações e afirmou que houve consenso em todas relações íntimas mencionadas.

O francês chegou a passar por outro julgamento antes de receber o veredito. Isso porque jurados não chegaram a um consenso em duas acusações – de estupro e tentativa de agressão sexual – e fez-se necessária outra sessão, que também resultou na inocência de Mendy.

Protagonista da contratação mais cara entre defensores à época, Mendy chegou ao Manchester City em 2017 após negociação milionária com o Monaco. A passagem se encerrou em meio às polêmicas com seu nome, e o lateral-esquerdo transferiu-se ao Lorient em julho de 2023 – cinco dias após ser declarado inocente pela Justiça.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.