Flamengo busca ampliar invencibilidade contra o Cruzeiro

No entanto, a última derrota custou uma vaga na Libertadores. O Cruzeiro derrotou o Rubro-Negro por 2 a 0 no Maracanã, no jogo de ida das oitavas da competição. Aliás, Arrascaeta foi autor de um dos gols da equipe mineira. Na partida de volta, no Mineirão, a equipe carioca venceu por 1 a 0, mas acabou sendo eliminada. A partir daí, o Rubro-Negro não sofreu mais nenhuma derrota para a Raposa, ou seja, está invicto.

Em oito jogos, o clube carioca conquistou sete vitórias e empatou uma vez (confira abaixo os resultados). Destes confrontos, quatro foram no Mineirão, local da partida desta quarta-feira. Assim, o retrospecto no estádio é ainda melhor: são quatro vitórias nos quatro jogos.

A última partida entre as equipes foi no primeiro turno do Brasileirão deste ano. Pedro e Fabrício Bruno marcaram os gols da vitória do clube carioca por 2 a 1, no Maracanã. Matheus Pereira descontou para a Raposa.

Para o confronto válido pela 32° rodada do campeonato, o Rubro-Negro não vai contar com Arrascaeta. O jogador foi um dos cinco poupados por Filipe Luís, visando à final da Copa do Brasil. As equipes, portanto, se enfrentam às 21h (de Brasília), no Mineirão.

Outros sete jogos entre Flamengo x Cruzeiro

2018

Cruzeiro 0 x 2 Flamengo

Cruzeiro 0 x 1 Flamengo – Libertadores

Flamengo 1 x 0 Cruzeiro

2019

Cruzeiro 1 x 2 Flamengo

Flamengo 3 x 1 Cruzeiro

2023

Cruzeiro 0 x 2 Flamengo

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro

Vale ressaltar que o Cruzeiro disputou a Série B durante três anos (2020, 2021, 2022) e por isso as equipes não se enfrentaram neste período.

