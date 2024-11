Thierry Henry se torna alvo de críticas após ironizar Arsenal em transmissão ao vivo

2 November 2021; Thierry Henry, Assistant Coach, Belgium National Team, on Centre Stage during day one of Web Summit 2021 at the Altice Arena in Lisbon, Portugal. Photo by Harry Murphy/Web Summit via Sportsfile - (crédito: Sportsfile)

Um momento descontraído da transmissão da CBS Sports, durante a rodada da Champions League, causou uma profusão de críticas a Thierry Henry nas redes sociais. Isso porque o ex-jogador desagradou alguns torcedores do Arsenal ao fazer uma brincadeira em alusão aos vices recentes do clube, que não vence a Premier League há 20 anos.

No clima das eleições americanas, vencida por Donald Trump, a emissora CBS Sports abriu uma votação para eleger o comentarista favorito do público. Henry terminou a enquete atrás de Kate Abdo – campeã com 32,2% dos votos -, e brincou sobre o resultado. “Sou como o Arsenal, sempre o segundo melhor em todas ocasiões”, disse Thierry.

“Quando seu amigo atira em você para impressionar garotos legais”, escreveu um internauta no X. Outro torcedor corroborou com o comentário e questionou: “Por que cagar no seu próprio clube?”.

A declaração evidentemente repercutiu entre torcedores rivais do Arsenal. Adeptos do Chelsea, do Liverpool e do City aproveitaram a fala de Henry para ironizar o rival. “Até a lenda deles sabe”, escreveu um fã dos Blues no X – antigo Twitter.

Polêmicas

A carreira como comentarista esportivo tem rendido algumas polêmicas ao currículo de Thierry Henry. Antes de se tornar alvo de críticas de torcedores do Arsenal, o ex-jogador recebeu desaprovação mundial ao comentar sobre a escolha por Rodri ao Ballon d’Or. O astro esteve na contramão da pluralidade e concedeu seu voto ao meio-campista do Manchester City, apesar de destacar Vini Júnior como melhor atacante da atualidade.

Henry no Arsenal

Sem imaginar o tamanho que conquistaria dentro do clube, Thierry Henry assinou seu primeiro vínculo com o Arsenal em agosto de 1999. O astro francês fez valer todo investimento – 16,1 milhões de euros – e se tornou o maior artilheiro do time londrino, totalizando 228 gols em 377 jogos. Não à toa, ganhou uma estátua na frente do Emirates Stadium.

Os números impressionavam, e Henry marcou 20 gols ou mais por sete anos consecutivos e se tornou o único artilheiro do Campeonato Inglês em quatro edições.

