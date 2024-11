Grêmio anuncia cirurgia de Kannemann e ausência pelo restante da temporada

Defensor sofre novo problema no quadril, e prazo de recuperação é de cinco meses. Problema fez ele ser desfalque no Imortal em 2022 - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio anunciou, nesta quarta-feira (06), que o zagueiro Kannemann não vai mais atuar pela equipe na temporada. Isso porque será necessário que o defensor passe por uma nova intervenção cirúrgica no quadril. Com isso, ele vai perder os últimos seis jogos do Imortal no Campeonato Brasileiro. Até porque o prazo de recuperação estimado é de cinco meses. Ou seja, a expectativa é a de que ele volte aos gramados no começo de abril.

Ao divulgar o boletim médico, o Tricolor Gaúcho informou que o argentino vai passar por uma videoartroscopia no lado direito do quadril, na próxima quinta-feira (07).

Confira a nota oficial do Grêmio

“O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o zagueiro Walter Kannemann será submetido, na próxima quinta-feira, a uma videoartroscopia no quadril direito, para tratamento de uma síndrome do impacto femoro-acetabular.

Kannemann foi submetido ao mesmo tratamento em dezembro de 2021, para tratamento da síndrome no quadril esquerdo. Na ocasião, o zagueiro se recuperou em cinco meses e, desde abril de 2022, disputou quase 100 partidas pelo Grêmio. Nesse período, o atleta foi acompanhado pelos médicos e fisioterapeutas do Grêmio em um trabalho constante de fortalecimento do quadril.

Por ser uma síndrome de origem genética, Grêmio e Kannemann sempre estiveram cientes dos riscos de o zagueiro relatar dores no lado oposto ao operado há três anos. A sequência de jogos alcançada nessa temporada, na qual Kannemann atuou 31 vezes, fez com que aparecesse o desconforto e, após exames e avaliações, o DCSP, junto do jogador, concluiu que o procedimento é a opção mais eficaz, projetando o retorno aos campos e a prática do futebol sem limitações.

O procedimento será realizado no Hospital Moinhos de Vento, pela equipe do especialista Anthony Yepes e com acompanhamento de um profissional do Clube. O tempo estimado de retorno aos gramados é de aproximadamente cinco meses”.

Antigo problema do defensor

Tal contusão já assombrou Kannemann em sua passagem pelo Tricolor Gaúcho. Ao final de 2021, ele sofria com incômodo no quadril, mas no lado esquerdo. O argentino é desfalque no Grêmio há quatro jogos, pois a última vez que entrou em campo foi na vitória sobre o Fortaleza, no dia 4 de outubro. Após isso, ele passou a reclamar das dores na região. Assim, o zagueiro encerra a sua participação na atual temporada, após 31 jogos, com três assistências.

