John Textor, do Botafogo, revela que Igor Jesus esta na mira de sete clubes europeus

Cobiçado! Igor Jesus é um dos destaques do Botafogo desde que chegou na equipe, na última janela de transferências. Dessa forma, John Textor, acionista majoritário da SAF do Alvinegro, revelou após a vitória da equipe por 3 a 0, no clássico contra o Vasco, no Nilton Santos na terça-feira (5), que sete clubes europeus estão interessados no jogador.

O West Ham é um deles. O clube da Inglaterra sinalizou uma proposta pelo jogador de 30 milhões de libras, ou seja, algo em torno de R$ 225 milhões pelo jogador. No entanto, focado na reta final da temporada com o Botafogo, o atacante ”ignorou” a situação.

“Eu falei com West Ham, mas conversei com quatro times da Premier League, dois de La Liga e uma equipe alemã. Mas eu disse a eles que ele está focado no campeonato. Ele é o protótipo do atacante perfeito, gira, se move, é dinâmico, corre, tem habilidades de finalização, impressionou muitas pessoas. Temos muito interesse nele”, contou Textor.

As grandes atuações fizeram com que o jogador fosse convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. Ele marcou seu primeiro gol com a Amarelinha logo na primeira partida – que já começou como titular, contra o Chile, na última Data Fifa. Agora, o atacante vai para sua segunda convocação.

Pelo Botafogo, o atacante soma 23 partidas, oito gols e quatro assistências. Igor Jesus é um dos principais nomes da equipe na busca pelo Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. O Alvinegro é líder do Brasileirão e está na final da competição internacional pela primeira vez na história.

Vale lembrar que antes mesmo de Igor Jesus fazer sua estreia pelo time alvinegro, John Textor não aceitou uma oferta do futebol árabe pelo atacante.