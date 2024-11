João Victor desfalcará o Vasco pela sexta vez por suspensão

Maior contratação da história do Vasco em termos financeiros (6 milhões de euros, algo próximo a R$ 32 milhões na cotação da época), o zagueiro João Victor ainda não engrenou no Cruz-Maltino. Por mais que vivesse sua maior sequência como titular (sete jogos), o jogador vem se complicando com cartões.

Afinal, expulso contra o Botafogo, na última terça-feira (5), o zagueiro de 26 anos desfalcará mais uma vez o Vasco na temporada. Esta será, dessa forma, a sexta vez que João Victor se ausenta por suspensão em 2024.

Quatro delas foram por cartão vermelho, aliás. Esta expulsão contra o Botafogo, porém, é inédita: foi a única das quatro em que ele não foi expulso de maneira direta. Nas outras três, contra Água Santa e Athletico (Copa do Brasil) e contra o Flamengo (primeiro turno do Brasileirão), os vermelhos vieram sem a necessidade do amarelo.

Nos jogos da Copa do Brasil, as punições máximas ocorreram por desentendimentos com jogadores adversários. Já contra o Rubro-Negro, a expulsão se deu por entrada grosseira em De La Cruz, ainda no primeiro tempo.

Além disso, João Victor também cumpriu suspensão por três amarelos em duas oportunidades. A primeira foi no Campeonato Carioca, quando não pode atuar contra o Botafogo, pela nona rodada da Taça Guanabara. Depois, foi ausência na 25ª rodada do Brasileirão, contra o Flamengo, também por suspensão automática por três amarelos.

Agora, ele fica fora da partida contra o Fortaleza, na Arena Castelão, marcado para sábado (9), às 19h (de Brasília), pela 33ª rodada do Brasileirão. A tendência é que Maicon e Léo voltem a formar a dupla de zaga no jogo em questão.

Jogadores com mais cartões do Vasco no ano

Com 16 cartões (12 amarelos e quatro vermelhos), João Victor é disparado o jogador do elenco do Vasco com mais punições no ano. Os que mais se aproximam são Matheus Carvalho, com 14 (12 amarelos e dois vermelhos) e Paulo Henrique, com 12 amarelos.

João Victor – 12 amarelos e quatro vermelhos – 16

Mateus Carvalho – 12 amarelos e dois vermelhos – 14

Paulo Henrique – 12 amarelos – 12

Pablo Vegetti – 10 amarelos – 10

