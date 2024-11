Wanda Nara confirma separação e critica Icardi: ???Cuido sozinha dos meus filhos???

Apresentadora condenou atitudes do atacante argentino como casos de infidelidade. Ela também assumiu relacionamento com cantor - (crédito: Reprodução Instagram @mauroicardi)

A apresentadora Wanda Nara voltou a ganhar destaque, mesmo após anunciar que está divorciada de Icardi. Afinal, ela apareceu aos beijos com o rapper L-Gante. A atitude da profissional de comunicação motivou diversas críticas. Assim, ela precisou se manifestar por meio de um comunicado e reafirmar que não está mais em um relacionamento com o atacante argentino.

“A cultura sexista está muito longe do que desejo para mim e para as minhas filhas. Estou separada e livre para estar com quem eu quiser e acima de tudo com quem me faz bem”, frisou em um trecho da nota que compartilhou em suas redes sociais para se defender dos julgamentos.

Posteriormente, ainda indicou que passou por alguns casos de traição no relacionamento com Icardi. A propósito, reafirmou sua responsabilidade como mãe.

“Os haters deveriam conhecer todas as partes e situações para realmente se orgulharem ou não de seu ídolo. Eu cuido financeiramente dos meus filhos sozinha. “Não se preocupe com meus filhos. Se há algo que sou, é uma boa mãe. Não é mais saudável permanecer ou esconder situações de infidelidade só para manter a união, pelo menos para mim. Sempre irei em busca da minha felicidade”, tecendo críticas ao atacante do Galatasaray.

Wanda também fez polêmicas acusações contra Icardi

Ainda por cima, revelou que se mudou para a Argentina e fez questão de frisar que não recebeu qualquer auxílio financeiro do jogador na mudança da Turquia. Além disso, fez denúncias por tentar prejudicar suas próprias filhas, Isabella e Francesca, ao decidir não liberar seus cachorros Tano e Gala.

“Tenho dificuldade em recuperar os animais de estimação das minhas filhas, que infelizmente estão reféns, também com ameaças”, acusou Wanda.

A apresentadora revelou, aliás, que sua intenção é permanecer na Argentina com os filhos. Tanto que está reformando sua casa e fez a declaração quando estava a caminho da reunião com o arquiteto responsável pela obra.

“Estou trabalhando aqui. Moro aqui, no meu país”, explicou a profissional de comunicação.

Por sinal, ela declarou que não insistiu em permanecer no relacionamento com Icardi somente para manter uma boa aparência.

“Quando não estou mais feliz, eu vou embora. Não me importo com o exterior de ninguém. Não fico num relacionamento infeliz por causa da foto de família. Quando isso (felicidade) deixa de acontecer, parece que a coisa mais sincera a fazer é continuar no meu caminho”, apontou Wanda.

A respeito das fortes críticas ao atacante do Galatasaray, a apresentadora deu ponto final ao assunto.

“É isso, não vou falar mais. Essa foi a única coisa que eu disse porque às vezes as pessoas falam sem conhecer todas as partes”, ressaltou.

Por fim, garantiu que não tem contato frequente com Icardi e mesmo com as suposições não ficou com L-Gante à noite.

“Eu dormia em casa com meus filhos”, concluiu.

Começo do relacionamento e rumores de traição a Maxi López

O relacionamento entre Wanda e Icardi ganhou popularidade no período em que o atacante e o ex-marido da apresentadora, Maxi López, atuavam juntos na Sampdoria, da Itália, em 2012. A partir disso, começaram a surgir especulações de envolvimento amoroso entre a empresária e o atual atacante do Galatasaray. Os dois mantiveram relacionamento por dez anos e a separação foi confirmada na metade deste ano.

