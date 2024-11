Com seis convocados, Botafogo pode ter desfalques no Brasileirão

Jogadores devem se reapresentar no dia do confronto contra o Atlético Mineiro, pela 34° rodada do campeonato - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo tem um problema nesta reta final de campeonato. Seis jogadores foram convocados para a última Data Fifa do ano e podem desfalcar a equipe na partida contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus (Brasil), atacante Savarino (Venezuela), meia Thiago Almada (Argentina), zagueiro Bastos (Angola) e o goleiro Gatito Fernández (Paraguai) são os atletas do Alvinegro que vão estar com suas seleções nesta Data Fifa. Apenas Gatito não é titular na equipe carioca.

Os jogadores se apresentam na segunda-feira (11), dois dias depois do jogo contra o Cuiabá, pelo Brasileirão. As partidas nesta Data Fifa vão acontecer entre os dias 14 e 19 de novembro. Apenas o zagueiro Bastos termina a Data Fifa no dia 18, mas ele terá uma longa viagem para chegar ao Rio de Janeiro.

Assim, como a maioria dos jogadores deve atuar no dia 19, a tendência é que a reapresentação deles no Botafogo seja no dia 20 de novembro. No entanto, o Alvinegro enfrenta o Atlético Mineiro na Arena MRV neste mesmo dia, pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o técnico Artur Jorge pode optar por um time misto para o confronto.

Vale ressaltar que na semana seguinte da reapresentação, o Botafogo terá a partida contra o Palmeiras, no dia 26, que pode definir o campeão do Brasileirão. Quatro dias depois, a equipe terá a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, em Buenos Aires.

Apesar do risco, o clube carioca entende que os jogadores trabalham diariamente para representar suas seleções. Além disso, o Alvinegro sabe que os atletas são mais valorizados quando estão representando seus países e também é um bom sinal para o Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.