Influenciador e astro ex-Manchester United viralizam ao conversar em português

O meio-campista Paul Pogba, da Juventus e ex-Manchester United, viralizou novamente ao falar em português. Desta vez, o jogador francês virou destaque nas redes sociais em uma espécie de simulação de uma conversa no idioma com o influenciador norte-americano Speed.

Pogba passou a ter contato com o português ainda nas categorias de base do Manchester United, quando convivia com o volante Andreas Pereira, atualmente no Fulham. Além do atacante lusitano Rafael Leão, que defende o Milan. Com os companheiros, o meio-campista francês passou a frequentar uma churrascaria brasileira na cidade inglesa. No local, experimentou guaraná e se apaixonou por picanha.

As inspirações em Ronaldinho Gaúcho e Robinho também influenciaram o interesse no idioma.

“Ele falava direto do Brasil e pedia para ensinarmos palavras. Eu chegava algumas vezes de manhã no CT e ele mandava um ‘bom dia’ em português”, detalhou o volante Andreas Pereira.

Pogba também é um fã de ritmos musicais brasileiros, como o pagode. Aliás, a primeira vez que ganhou destaque nas redes sociais na comunidade brasileira ocorreu após publicação em que escutava o funk “Baile de Favela”. Um ano depois, ele provou o conhecimento do idioma ao conversar em português com a “ESPN”.

Em outras ocasiões, ainda quando defendia o Manchester United, gravou um vídeo em que chama os volantes Andreas Pereira e Fred de “irmãozinhos”. Posteriormente, quando já atuava na Juventus, desejou parabéns ao atacante Kaio Jorge pelo aniversário também em português. Já com a relação do influenciador norte-americano Speed, passou a se interessar pelo português pela sua admiração por Cristiano Ronaldo.

Baile de favela ???????? pic.twitter.com/8mwF6CZWvG — Paul Pogba (@paulpogba) April 6, 2016

Simplesmente Pogba e Speed conversando em português KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

pic.twitter.com/I6JGU7LDmP — Sincerão (@oficialsincerao) November 6, 2024

Ex-Manchester United sofre punição por doping

Atualmente, Pogba cumpre suspensão após testar positivo em exame antidoping, no ano passado. A substância identificada foi testosterona sintética, proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada, em inglês). Inicialmente a punição era válida por quatro anos. No entanto, ele conseguiu uma redução na pena para 18 meses, depois de ganhar recurso no Tribunal Arbitral do Esporte. Desta forma, o meio-campista pode voltar a atuar ainda nesta temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.