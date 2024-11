Luiz Henrique, do Botafogo, atinge marca contra rivais cariocas no Brasileiro

Luiz Henrique. Fluminense x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Maracana. 21 de Setembro de 2024, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral N.. 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - (crédito: Vitor_Silva)

Luiz Henrique é o terror dos rivais cariocas! O jogador do Botafogo fez gol contra todos os três clubes do Rio de Janeiro neste Campeonato Brasileiro. Em seis partidas, foram três gols. Além disso, o atacante está invicto em clássicos na competição.

A primeira vítima foi o Flamengo. Na quarta rodada, Luiz Henrique e Savarino marcaram os gols da vitória do Alvinegro por 2 a 0. Na vitória por 1 a 0 da equipe contra o Fluminense e no empate por 1 a 1 com o Vasco, ainda no primeiro turno, o jogador passou em branco.

Contudo, no segundo turno, conseguiu atingir a marca contra os dois rivais. O atacante até que passou em branco na goleada contra o Rubro-Negro por 4 a 1, mas foi o nome do jogo na vitória contra o Tricolor por 1 a 0. Aliás, fez valer a lei do ex, já que foi revelado pelo Fluminense.

Por fim, o jogador marcou no clássico contra o Vasco nesta terça-feira (5). Ele fez o segundo gol da vitória por 3 a 0, e foi um golaço. Savarino e Júnior Santos marcaram os outros dois. Assim, a equipe também conseguiu vencer a única equipe carioca que ainda não tinha triunfado na competição.

Ou seja, em seis partidas contra os rivais cariocas no Brasileirão, o Botafogo levou 16 dos 18 pontos disputados. E, dessa forma, o atacante que atuou em todos os jogos e manteve uma invencibilidade contra as equipes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.