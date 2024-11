Renovações embalam início das movimentações do mercado da bola do Candangão

A próxima edição do Campeonato Candango começará somente em janeiro de 2025, mas, dois meses antes de a bola rolar, os 10 clubes envolvidos na disputa do torneio local estão promovendo uma intensa movimentação no mercado da bola em busca da qualificação dos elencos. No entanto, o grande destaque não está nas caras novas e, sim, nas renovações. A manutenção de destaques do ano está sendo a principal aposta das equipes.

Em 2025, Brasiliense, Capital, Ceilandense, Ceilândia, Gama, Legião, Paranoá, Real Brasília, Samambaia e Sobradinho vão compor a primeira divisão do futebol do Distrito Federal. Praticamente todos os clubes fizeram alguma indicação de como está o planejamento para a próxima temporada. Apenas a Arara, o Leão do Rock, a Cobra Sucuri e o Leão do Planalto não realizaram movimentações em busca de reforços (veja lista de anúncios no fim da matéria).

Dos 30 anúncios realizados até agora, 28 são renovações. Atual vice-campeão candango e com calendário longo garantido em 2025 com Candangão, Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro, o Capital puxa a fila das permanências. O clube tricolor confirmou as renovações de nove destaques do elenco, além do "fico" de toda a comissão técnica, encabeçada pelo treinador Paulinho Kobayashi.

Tricampeão local em 2024, justamente em cima do Capital, o Ceilândia também optou por, primeiro, garantir nomes importantes de 2024. Das oito movimentações confirmadas, sete são de renovações de contratos. Apenas o lateral-esquerdo Pablo Félix é cara nova. O jogador, no entanto, é velho conhecido do Candangão e, neste ano, participou da competição local defendendo a camisa do Gama.

Recém-promovido com direito a título na Segunda Divisão do Candangão, o Sobradinho também corre para não perder jogadores vitais no grupo responsável por recolocar o clube na elite. O Leão da Serra tem seis nomes oficializados no elenco de 2025. Todos são atletas presentes na equipe de 2024. No entanto, outros nomes, principalmente entre peças emprestadas de outros clubes, não devem renovar.

Único time com os treinamentos em andamento visando a próxima temporada, o Brasiliense não fez anúncios envolvendo o grupo de jogadores. No entanto, o Jacaré manteve boa parte do grupo responsável pela boa participação na última Série D do Campeonato Brasileiro. O técnico Luís Carlos Winck segue à frente da equipe e terá a missão de ir bem no Candangão para devolver um calendário longo para o clube em 2026.

Contramão

Quarto clube com mais jogadores oficializados para a disputa do Campeonato Candango de 2025, o Samambaia vai na contramão dos outros adversários locais e indica um processo de remontagem do elenco. São cinco anúncios oficiais, todos envolvendo novos jogadores contratados. O mais chamativo é o atacante Stefano Yuri, revelado pelo Santos e artilheiro da Copinha de 2014, e o goleiro Henrique Marchesan, figura conhecida de outras equipes do Distrito Federal.

Quem também deve manter a tendência de ter várias caras novas em 2025 é o Gama. Clube com mais conquistas na história do Campeonato Candango (13), o alvinegro, no entanto, ainda não divulgou contratações de jogadores. O Periquito resolveu começar pelo anúncio do comandante. Na próxima temporada, o técnico Glauber Ramos será o responsável por tentar conduzir a equipe aos dias de glória em âmbito local.

Mercado da bola do Candangão

Brasiliense

Manutenção do elenco de 2024, sem anúncios de renovações ou contratações até o momento.

Capital

Luan Santos (goleiro), Lucas Oliveira (zagueiro), Éder Lima (zagueiro), Renan Luís (lateral-esquerdo), Mattheus Silva (lateral-esquerdo), Felipe Guedes (volante), Maycon Lucas (volante), Marconi (volante), Romarinho (meio-campista) e Paulinho Kobayashi (técnico)

Ceilandense

Sem anúncios oficiais

Ceilândia

Paulinho (lateral-direito), Euller (zagueiro), Felipe Clemente (atacante), Badhuga (zagueiro), Cabralzinho (meio-campista), Vitinho (volante), China (lateral-esquerdo) e Pablo Félix (lateral-esquerdo)

Gama

Glauber Ramos (técnico)

Legião

Sem anúncios oficiais

Paranoá

Sem anúncios oficiais

Real Brasília

Sem anúncios oficiais

Samambaia

Stefano Yuri (atacante), Jadilson (meio-campista), Ferrugem (atacante), Arthur Fuga (meio-campista) e Henrique Marchesan (goleiro)

Sobradinho

Andrezinho (lateral-direito), Medeiros (zagueiro), Geovane (volante), Welton (volante), Pedrinho (atacante) e Charles (meio-campistas)