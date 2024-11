Botafogo zoa jogador do Vasco após lance com Luiz Henrique

Após a vitória do Botafogo sobre o Vasco, o Glorioso não perdoou o rival e fez uma brincadeira no X, antigo Twitter - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A vitória do Botafogo sobre o Vasco no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão, rendeu uma chuva de brincadeiras dos torcedores do Glorioso com os rivais. Nesta quarta-feira (06), aliás, o próprio clube da Estrela Solitária entrou na onda e ironizou um lance do atacante Luiz Henrique pra cima de Mateus Carvalho.

Na jogada, ocorrida aos oito minutos do segundo tempo, o jogador do Botafogo vai até a linha de fundo e dá um corte seco sobre o meio-campista, que fica ‘na saudade’ com um carrinho ‘no vento’. O placar já estava 2 a 0 para os donos da casa.

A fim de provocar o rival, a rede social do Glorioso no X (antigo Twitter) fez uma postagem editada com o lance, onde Mateus Carvalho aparece em diferentes lugares do mundo e no espaço sideral.

“Já vai?”, brincou o clube na legenda da publicação.

Confira o vídeo:

Já vai? ???????? #SangueAlvinegro pic.twitter.com/Z7dde9eY28 — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 6, 2024