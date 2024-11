Após 45 dias longe, São Paulo retorna ao Morumbis neste sábado

No próximo sábado (9), o São Paulo receberá o Athletico no Morumbis. A partida marcará o retorno da equipe ao estádio após mais de um mês longe de casa. Até o reencontro, serão 45 dias no total. O palco ficou fechado para shows, além de troca do gramado.

Durante esse tempo, o Soberano teve dois jogos como mandante. O primeiro, contra o Corinthians, aconteceu em Brasília, onde venceu por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Posteriormente, recebeu o Vasco no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, e venceu por 3 a 0, também pelo torneio nacional.

Assim, o São Paulo quer manter a sequência de vitórias como mandante ao retornar para o Morumbis e, consequentemente, seguir na briga pelo G4. Segundo o clube, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para o duelo.

O confronto está marcado para o próximo sábado (9), às 21h (horário de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória sobre o Bahia na última terça-feira, o Tricolor abriu boa folga na sexta colocação da tabela, somando 54 pontos, oito a mais que o sétimo colocado.

