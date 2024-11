Palmeiras treina de olho no Grêmio, e Aníbal Moreno convoca torcida para reta final do Brasileiro

O Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro, vê no Allianz Parque o seu grande trunfo para reagir na tentativa de superar o Botafogo, primeiro colocado. Após o treino desta quarta-feira (6), o meio-campista Aníbal Moreno pediu para a torcida jogar junto com o time na partida de sexta, contra o Grêmio, pela 33ª rodada.

“Nossa torcida é muito grande e vai nos ajudar até o fim. Estaremos juntos dentro do Allianz Parque para somar mais três pontos na competição”, disse o volante argentino.

Com apenas um ponto somado nos últimos seis possíveis, o Verdão viu o time carioca disparar na ponta da competição com 67 pontos, seis a mais do que os alviverdes. Em meio ao cenário desfavorável, Moreno enfatizou que o elenco não vai jogar a toalha.

“Hoje em dia, no Brasileirão, todos os times são fortes, a briga é intensa e sabemos que nenhum jogo é fácil. Temos que lutar e conseguir os três pontos dentro de casa”, destacou.

Lázaro e Piquerez seguem em recuperação

Para Aníbal Moreno, a equipe alviverde precisa lidar com maturidade diante do momento adverso na competição de pontos corridos.

“A verdade é que estávamos com muita gana de conseguir os três pontos contra o Corinthians. Lamentavelmente, o resultado foi ruim para nós, mas já foi. Estamos focados agora no jogo contra o Grêmio”, concluiu.

No trabalho desta quarta, na Academia de Futebol, o atacante Lázaro deu continuidade ao cronograma individualizado visando a recuperação das dores no joelho esquerdo. Por outro lado, Piquerez, em transição física realzou atividades separado do elenco, com acompanhamento de membros do Núcleo de Saúde e Performance.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.