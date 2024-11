Justiça revoga prisão de suspeito por emboscada de palmeirenses

Um dos suspeitos da emboscada de palmeirenses ao ônibus com torcedores do Cruzeiro, alvo de um pedido de prisão, teve a ordem judicial revogada nesta quarta-feira (6). A solicitação de soltura partiu da própria Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade).

Segundo informações do Estadão, a decisão ocorreu após a defesa de Henrique Moreira Lelis apresentar provas à Polícia Civil, mostrando que ele estava a 400 quilômetros de distância de onde o crime aconteceu. Além disso, o trajeto da residência do homem até o local leva aproximadamente quatro horas.

Para comprovar o fato à Polícia, a defesa apresentou o cartão de embarque de Lelis para a viagem de Goiânia ao Rio. Também foram entregues recibos de táxi e imagens dele operando máquinas em um supermercado no Rio de Janeiro, no domingo, dia 27. Esse foi o dia em que o crime ocorreu, no final da madrugada. Ainda segundo o site, a investigação confundiu Henrique com outro homem que estava no local ao analisar imagens das câmeras da Guarda Civil de Mairiporã.

Seis suspeitos foragidos

Seis suspeitos, identificados pela Polícia Civil através de imagens gravadas pelos próprios palmeirenses e por câmeras da Guarda Civil de Mairiporã, continuam foragidos. Até o momento, apenas uma pessoa foi presa: Alekssander Ricardo Tancredi, de 31 anos, membro da Mancha Alviverde. Ele foi indiciado por homicídio, lesão corporal, dano, tumulto e associação criminosa.

O Estadão também apurou que a defesa dos outros suspeitos questiona, embora de forma informal, a precisão das identificações, principalmente após o erro na prisão de Lelis. Assim, a defesa de alguns suspeitos, incluindo o presidente da Mancha Alviverde, Jorge Luiz Sampaio, só teve acesso a parte do inquérito na última segunda-feira.

O caso

No dia 27 de outubro, membros de uma torcida organizada do Palmeiras atacaram um ônibus com cruzeirenses na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP). Assim, uma pessoa morreu e outras 20 ficaram feridas. O ataque, com cerca de 150 homens, aconteceu durante o retorno dos mineiros, que foram até Curitiba para a partida contra o Athletico, para Belo Horizonte. Já os palmeirenses voltavam do jogo contra o Fortaleza, na capital paulista.

