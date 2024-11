David Luiz detalha estratégia para gol de falta em vitória do Flamengo

David Luiz marcou seu primeiro gol de falta pelo Flamengo na vitória sobre o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira, em Belo Horizonte, pelo Brasileiro. O zagueiro não fazia um gol desta forma desde 2017, pelo Chelsea. Ele aproveitou uma bobeada da defesa adversário para marcar de falta. David reclamou da distância da barreira, que abriu e bateu bem no espaço que sobrou, surpreendendo o goleiro Cássio.

“A barreira andou quando eu fui reclamar para o árbitro. Eu vi o espaço e parti. (A comemoração) foi pelo ambiente, pela conexão que eu tenho com os meninos e com todos os jogadores. É gratificante receber esse carinho. Eu sou essa pessoa que gosta de estar todos os dias em busca do desenvolvimento coletivo. Eles sabem o quanto eu quero vê-los disfrutar e viver coisas no futebol também”, disse o jogador.

David Luiz, aliás, ainda comentou sobre Bruno Henrique, que é investigado por favorecer apostadores por levar cartão amarelo. O atacante, assim, entrou em campo e foi bem mesmo com a situação.

“Bruno tem muita qualidade e a gente não tem que colocar em causa nenhuma a qualidade que ele tem. Ele soube digerir da melhor maneira possível, com experiência e nos ajudou bastante – comentou David Luiz na saída do campo.

Com o resultado, o Flamengo, aliás, mantém boa sequência e se segura no G4, com 58 pontos, dois a mais que o Inter. Agora, o Rubro-Negro, afinal, se concentra para a decisão contra o Atlético, no domingo, às 16h, na Arena MRV.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.