Matheus Henrique aponta falta de atenção para derrota do Cruzeiro

O Cruzeiro segue em queda no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, a Raposa perdeu para o Flamengo, na Arena Independência, e engata sequência de sete jogos sem vencer na competição. O volante Matheus Henrique acredita que o desempenho poderia ter feito com que o resultado fosse diferente, mas a falta de atenção foi o principal ponto para o revés.

“Acredito que (a falta de atenção no gol) foi o detalhe principal, foi o que determinou o placar da partida. Acho que, num todo, estávamos bem no jogo. Na segunda etapa, voltamos bem também e o gol foi um banho de água fria. Um detalhe que a gente não pode deixar acontecer”, disse o volante ao Premiere.

Depois da chegada do técnico Fernando Diniz, são oito partidas e apenas uma vitória, na volta da semifinal da Sul-Americana, contra o Lanús.

“Com certeza é uma coisa que nos incomoda. Sempre que entramos em campo com essa camisa queremos vencer. Quando os resultados não vêm, a gente se incomoda e sabemos que temos que trabalhar bastante ainda. No geral, tem muitas coisas positivas, só os resultados que estão sendo negativos. Mas vamos trabalhar para dar a volta por cima”, finalizou Matheus Henrique.

Com a derrota, o Cruzeiro, aliás, fica na oitava posição do Brasileiro, com 44 pontos e fora da zona de classificação para a Libertadores. O Cabuloso volta a campo no sábado, às 19h (de Brasília), quando recebe o Criciúma, em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

