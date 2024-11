Milito analisa derrota do Atlético para o lanterna e projeta final contra o Flamengo

O Atlético-MG perdeu para o lanterna do Brasileirão, o Atlético-GO, por 1 a 0, em jogo válido pela 32ª rodada. A derrota deixou o time mineiro na décima colocação, com 41 pontos. No entanto, Gabriel Milito optou por escalar um time alternativo, já que a prioridade é a final da Copa do Brasil.

Na entrevista coletiva, o técnico argentino analisou a derrota desta quarta-feira (06) e projetou o jogo decisivo contra o Flamengo. O Galo está em desvantagem por perder a primeira partida por 3 a 1.

Aliás, a grande novidade da partida contra o Dragão foi o retorno de Bernard, que não jogava há dois meses. Milito também comentou sobre Bernard, Zaracho e projetou a final da Copa do Brasil.

“A equipe fez um grande esforço para conseguir melhores resultados. Hoje, mais uma vez, um erro nos custou a derrota. O esforço dos jogadores foi válido, mas a realidade é que, quando fazemos muitas modificações, a equipe sente. Cada erro nos custa caro, e essa foi a conclusão”, afirmou o técnico sobre a derrota para o lanterna do Brasileirão.

Atlético jogará final domingo (10) contra o Flamengo

Bernard já pode jogar, e Zaracho também. Eles precisavam atuar para ganhar ritmo competitivo. Acredito que estarão melhores com o tempo. Certamente, estaremos em melhor condição na final da Copa do Brasil do que no domingo. São opções para mim decidir quem é o melhor no domingo. Temos que jogar com confiança, valentia e desejo de ganhar. Atacar e defender bem é crucial; se só atacarmos e não defendermos, não estaremos no jogo. Portanto, é muito importante marcar gols, mas é necessário defender bem e fazer um grande jogo, com espírito competitivo e jogando em equipe. Essa é a melhor resposta para reverter o resultado. Proponho tentarmos do início ao fim”, finalizou o comandante, projetando a final da Copa do Brasil.

