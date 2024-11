Após goleada, Vasco enfrentará melhor mandante do Brasileirão

A tabela não foi amigável, por assim dizer, com o Vasco nas rodadas 32 e 33 do Brasileirão. Afinal, coube ao Cruz-Maltino enfrentar logo em sequência os dois melhores mandantes da competição em suas respectivas casas: Botafogo (32ª) e Fortaleza (33ª).

O primeiro compromisso, disputado na última terça-feira (5), foi para se esquecer. Isto porque o Glorioso, líder do Brasileirão e segundo melhor mandante, fez valer o mando de campo e meteu 3 a 0 no Vasco no estádio Nilton Santos. Com este triunfo, o Botafogo ultrapassou Palmeiras e São Paulo em pontos, tornando-se o segundo melhor time atuando em seus domínios no Brasileirão.

O único time que supera o Bota neste quesito é o Fortaleza, justamente o próximo adversário vascaíno no campeonato. No sábado (9), as equipes se enfrentam na Arena Castelão, onde o Laion está invicto: são 12 vitórias e quatro empates nas 16 partidas realizadas em casa no Brasileirão. Estes números geram um incrível aproveitamento de 83,3%.

O Vasco, por sua vez, beira a ‘zona de rebaixamento’ dos visitantes. Afinal, possui somente a 16ª campanha fora de casa, ficando à frente apenas de Corinthians, Atlético-GO, Red Bull Bragantino (nove pontos) e Juventude (oito). Ao todo, a equipe cruz-maltina tem 12 pontos, com três vitórias, três empates e dez derrotas em 16 rodadas fora de seus domínios.

Alento?

Apesar disso, há motivo de alento, visto que o Vasco já enfrentou o Fortaleza na Arena Castelão em 2024 e saiu com um empate. Foi pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, em maio, quando as equipes ficaram no 0 a 0. Na volta, o Gigante da Colina avançou nos pênaltis após nova igualdade – esta, por 3 a 3.

