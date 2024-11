?? só clássico regional? Hegemonia do Botafogo cruza a Ponte Aérea

Vasco, Flamengo e Fluminense não foram páreos para o Botafogo nesta edição do Campeonato Brasileiro. Assim, sob a batuta do técnico Artur Jorge, o Glorioso passou o carro nos rivais: seis compromissos, cinco vitórias e apenas um empate: 12 gols marcados e apenas dois sofridos. Um aproveitamento elevadíssimo de 88,8%. Mas o reinado alvinegro se estende além dos limites estaduais. Os paulistas, em 2024, também não conseguiram fazer frente ao Mais Tradicional (leia mais abaixo).

Antes de tudo, na terça-feira (5), após derrotar o Vasco por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, o técnico português respondeu à reportagem do Jogada10 sobre como interpretava estes números contra os grandes da capital fluminense e como enxergava os clássicos em seu planejamento.

“Um campeonato não se faz de clássicos, mas é importante ter um retrospecto vencedor e uma taxa de aproveitamento em função da consistência que precisamos ter durante o campeonato. Entendo a parte emocional de um clássico. Para muitos, tem quase a validade de quatro pontos. Os três pela vitória. Mais um pelo emocional. Eu disponibilizei-me para lutar com os meus jogadores até a exaustão. Tivemos, portanto, uma equipe que lutou por isso, por tentar vencer, independentemente do adversário, que é, aliás, de qualidade”, explicou o comandante bracarense.

Caiu no tapetinho, já era!

Faltava somente o Vasco para o líder fechar a série regional. Afinal, o Cruz-Maltino era o único que havia tirado pontos da Estrela Solitária, no 1 a 1, em São Januário, no primeiro turno do Brasileirão. Porém, bastou o adversário cair no tapetinho para o Mais Tradicional retomar o rumo do atropelamento.

“Fizemos mais um bom jogo, com 15 primeiros minutos avassaladores, que nos deram, então, uma vantagem que permitiu ter um jogo mais controlado. Estou muito satisfeito por ter uma equipe que trabalha e luta”, ressaltou o técnico minhoto.

Antes, o Alvinegro havia batido o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã, e 4 a 1, no Nilton Santos, além de 1 a 0, duas vezes, sobre o Fluminense, em compromissos no Colosso do Subúrbio e no Mário Filho.

Paulistas também sofrem com o Botafogo

Artur Jorge ainda não perdeu para os paulistas. Desta vez, entretanto, em duas frentes (Campeonato Brasileiro e Libertadores). Em dez jogos, obteve seis vitórias e quatro empates. Venceu duas vezes Corinthians e Bragantino: 1 a 0, fora, nas duas oportunidades. No Engenho de Dentro, também repetiu placar: 2 a 1 sobre o Timão e o Massa Bruta, ambos pelo Nacional. Contra o Palmeiras, fez valer o mando de campo: 1 a 0, pelo Brasileirão, e 2 a 1 pela Libertadores. No Allianz Parque, pelo torneio internacional, empatou por 2 a 2. Contra o São Paulo, mais equilíbrio, com três empates. 1 a 1 e 2 a 2 no Morumbis, por Liberta e BR-24, respectivamente. No Colosso do Subúrbio, 0 a 0, no torneio sul-americano.

Faltam ainda mais dois jogos para melhorar o aproveitamento atual de 73,3%. Líder isolada, a equipe alvinegra visita o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 26/11, na sequência do Brasileirão. E recebe, enfim, o São Paulo, na última rodada, no Niltão, em dezembro. Curiosamente, os dois adversários caíram para o Glorioso nas oitavas e quartas desta edição da Libertadores.

Ao todo, no Eixo Rio-São Paulo, o time de Artur Jorge tem 11 vitórias e cinco empates. Números que resultam em 79,1% de aproveitamento.

O Botafogo de Artur Jorge contra o Eixo Rio-SP

28/4 – Flamengo 0 x 2 Botafogo – Maracanã – Brasileiro

2/6 – Corinthians 0 x 1 Botafogo – Neo Química Arena – Brasileiro

12/6 – Botafogo 1 x 0 Fluminense – Nilton Santos – Brasileiro

26/6 – Botafogo 2 x 1 Bragantino – Nilton Santos – Brasileiro

29/6 – Vasco 1 x 1 Botafogo – São Januário – Brasileiro

18/7 – Botafogo 1 x 0 Palmeiras – Nilton Santos – Brasileiro

24/7 – São Paulo 2 x 2 Botafogo – Morumbis – Brasileiro

15/8 – Botafogo 2 x 1 Palmeiras – Nilton Santos – Libertadores

18/8 – Botafogo 4 x 1 Flamengo – Nilton Santos – Brasileiro

22/8 – Palmeiras 2 x 2 Botafogo – Allianz Parque – Libertadores

15/9 – Botafogo 2 x 1 Corinthians – Nilton Santos – Brasileiro

18/9 – Botafogo 0 x 0 São Paulo – Nilton Santos – Libertadores*

21/9 – Fluminense 0 x 1 Botafogo – Maracanã – Brasileiro

25/9 – São Paulo 1 x 1 Botafogo – Morumbis – Libertadores

26/10 – Bragantino 0 x 1 Botafogo – Nabi Abi Chedid – Brasileiro

5/11 – Botafogo 3 x 0 Vasco – Nilton Santos – Brasileiro

*Nos pênaltis, São Paulo 4 x 5 Botafogo

