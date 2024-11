Calleri vive seca de gols no São Paulo, mas mantém prestígio com Zubeldía

Acostumado a ser o grande artilheiro do São Paulo nas últimas temporadas, o centroavante Calleri viu a fonte de gols secar’. Afinal, nos últimos três meses, o argentino marcou apenas duas vezes (contra Nacional-URU e Botafogo, ambas pela Libertadores) e viu o encontro com as redes diminuir bastante.

Contudo, a seca de gols não vem abalando Calleri e, principalmente, o técnico Luis Zubeldía. O centroavante segue com prestígio com o treinador e, mesmo sem marcar há um tempo, ele segue na equipe principal. Em nenhum momento a titularidade do argentino chegou a ser ameaçada. Ele só ficou fora de uma partida, contra o Cuiabá, por estar suspenso.

Na partida contra o Bahia, aliás, surpreendeu a estatística que Calleri não chutou nenhuma bola no gol durante os 90 minutos. Porém, após o embate em Salvador, Zubeldía explicou que o camisa 9 exerce outras funções.

“O Calleri está fazendo um trabalho espetacular. Não está criando essa situação que necessita, mas está jogando para a equipe. É um jogador que necessita a assistência, a conexão com um cruzamento. Mas hoje é mais importante o trabalho da equipe”, disse Zubeldía.

Substituto de Calleri não empolga também

Além disso, seu substituto imediato, André Silva, em momento algum ameaçou a titularidade do argentino. O jogador chegou na reta final do Campeonato Paulista e teve um início empolgante. Mas, depois, caiu de rendimento e não conseguiu repetir as boas atuações do começo.

Calleri terá a chance de encerrar sua seca no próximo sábado (9/11), quando o São Paulo encara o Athletico-PR. A partida acontece no Morumbis, às 21h, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.