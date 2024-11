??ltima vitória do Fluminense no Beira-Rio resgata virada histórica de 2023

Um ano após a conquista inédita da Libertadores, o Fluminense mudou da água para o vinho e tenta se livrar de um possível rebaixamento na reta final de 2024. As chances são grandes, porém na próxima rodada, o Tricolor terá a dura tarefa de medir forças com o Internacional, às 19h (de Brasília), nesta sexta-feira (8), no Beira-Rio.

No entanto, o estádio traz boas recordações tanto para vários jogadores deste elenco, quanto para a torcida. Afinal, foi nele que o time carioca emplacou uma virada histórica que o colocou na última decisão continental, diante do Boca Juniors, no Maracanã.

Vale lembrar que no jogo de ida, mesmo com um a menos, a equipe conseguiu um empate heroico por 2 a 2, no Maracanã. No Beira-Rio, entretanto, Mercado abriu o placar e tudo parecia se encaminhar para a classificação colorada. Até que a dupla John Kennedy e Germán Cano, que fez história naquela campanha, resolveu o jogo para o Fluminense na reta final.

Ano passado, as equipes também se enfrentaram no Beira-Rio pelas últimas rodadas do Brasileirão. No entanto, ficaram no empate sem gols, com um Tricolor de “ressaca” pelo título e uma equipe gaúcha já sem pretensões na competição.

Cenário pelo Brasileirão

Apesar deste capítulo glorioso em sua história, o Tricolor não vence o Internacional em Porto Alegre, pelo Brasileirão, desde 2020. Na ocasião, em 22 de novembro, o time, que era comandado por Odair Hellmann, ficou com a vitória por 2 a 1 diante da equipe de Abel Braga.

Logo aos 15 minutos, Maurício aproveitou o rebote do goleiro Muriel e abriu o placar. Na segunda etapa, Lucca, com um lindo gol olímpico, e Caio Paulista, definiram a partida para o Tricolor de Laranjeiras.

Com muitos desfalques, o Fluminense tenta bater um Internacional, que só perdeu duas vezes como mandante na competição, diante de Vasco e Atlético-MG. Além disso, nas últimas dez partidas, o Colorado venceu oito, empatou uma e perdeu outra. Isso o fez se aproximar de vez do G4 do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.