Ex de Plata, do Flamengo, revela traição e aponta consenso de amante; atriz se defende

Atacante rubro-negro esteve envolvido em polêmicas após ex e atual apontarem versões distintas sobre o relacionamento do novo casal

Crise ou polêmica na Gávea? Horas antes de ir a campo na vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte, o jogador Gonzalo Plata teve seu nome envolvido nas principais páginas de fofoca das redes sociais. Isso porque a ex-namorada do equatoriano, a modelo Fernanda Cardoso, decidiu revelar uma suposta traição do atacante com conivência de seu novo affair.

A polêmica começou quando notícias do affair entre Plata e a atriz Maiara Porto vazaram nas redes sociais. Tudo parecia normal até que Fernanda Cardoso, ex-namorada do jogador, deixou um comentário sobre o início do relacionamento dos dois.

“Ela foi amante! E eu mandei mensagem avisando que ele namorava comigo, mas ela me ignorou e seguiu com o papel hihihi. Que sejam felizes”, comentou a modelo em uma publicação no Instagram.

Atriz se defende

Maiara Porto decidiu se manifestar horas depois do comentário e desmentiu a versão dada por Fernanda. Além disso, a atriz também usou seus stories para contestar a cronologia divulgada pelo perfil na mesma publicação. Isso porque a página afirmava que ela estava acompanhando Plata em Porto Alegre no jogo contra o Internacional, no Beira-Rio, no dia 30 de outubro – o que, de acordo com fotos no celular, não ocorreu.

“Dia 30 de outubro eu estava trabalhando na Barra da Tijuca (risos), tenho fotos. Bem longe de Porto Alegre”, disse. Na sequência, Maiara publicou um vídeo com data e localização na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Ela [Fernanda] postou que me mandou um áudio no dia 22, né? Mas me mandou áudio falando que achou que ele tivesse saído e ficado comigo no domingo, em São Paulo, sendo que eu nunca tinha visto ele na minha vida. Isso no dia 22, mas ela se referiu ao dia 20. Até esse áudio ai, eu ainda não tinha visto ele na minha vida. Ai mandei para ele e fiquei naquela “gente, como assim?”. Fui ver com ele o que estava acontecendo”, e prosseguiu:

“Questionei, confrontei e coloquei ele contra parede. Ele disse que estava solteiro. Ela até disse no áudio que terminou com ele por causa disso [de São Paulo]. Não sei o que teve lá, eu nunca tinha encontrado com ele. Ela não tinha foto com ele, ele não tinha foto com ela e os dois nem se seguiam no Instagram, gente. Então assim…. na minha interpretação, ele estava solteiro. Ele me disse isso. Ele disse que não namorava”.

“Perguntei: “Você namora? O que está acontecendo? me explica”. Ele disse que não. Ela disse que eles terminaram por isso, por causa de São Paulo e que eles tiveram um desentendimento, mas eu não tinha nem visto ele ainda. Tanto que só me encontrei com ele depois disso, depois do dia do áudio e de tudo. Nos encontramos em local público. Então, como alguém comprometido e figura pública, assim como eu, ia correr risco de se encontrar em local público? Podendo ser reconhecido. Na minha cabeça, estava e está solteiro”, explicou Maiara.

Gonzalo Plata

Reforço da última janela de transferência, Plata estreou pelo Flamengo no empate em 1 a 1 com o Vasco, no dia 15 de setembro, no Maracanã. O equatoriano ainda está em fase de adaptação e participou de 12 jogos do Rubro-Negro na temporada, contribuindo com um gol até o momento.

O equatoriano esteve entre os titulares da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro na noite da última quarta-feira (6), na Arena Independência, pelo Brasileirão. Apesar de pouco tempo no Flamengo, o atacante terá a chance de levantar seu primeiro título pelo clube já neste domingo (10), diante do Atlético-MG, pela Copa do Brasil. O Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença que garante o troféu na Arena MRV, em Belo Horizonte.

