Torcedor que jogou cabeça de porco se entrega à Polícia para evitar punição ao Corinthians

Osni Fernando admitiu que foi o responsável por comprar a peça do suíno, mas não por atirar no campo do Timão

O torcedor do Corinthians Osni Fernando Luiz se entregou à Polícia, na noite da última quarta-feira (6). Assim, a sua intenção foi evitar que o clube paulista sofresse punição pela cabeça de porco. O item foi arremessado no campo da Neo Química Arena durante a vitória no clássico contra o Palmeiras por 2 a 0. Ele admitiu ter sido o responsável por comprar o objeto, mas não por lançá-lo no gramado. Ainda classificou a atitude como “provocação sadia”.

Depois de prestar seu depoimento no Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância), Osni acredita que o Timão não receba punição pela sua atitude de se entregar à Polícia Civil.

“Não vai perder mando de campo, porque estou aqui pra isso”, frisou o torcedor.

Com a colaboração junto às autoridade e participação no processo de identificação dos participantes do episódio, o Corinthians pode se livrar da infração.

Em um primeiro momento, a Polícia decidiu não indiciar Osni. As autoridades apenas enviaram uma solicitação de afastamento dos estádios. O ofício deve chegar a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda nesta semana.

“A minha vida é o Corinthians, filho. Se achar que eu vou abandonar. Eu posso receber a proibição de entrar no estádio. Só que eu vou falar, a TV ‘tá’ lá ligada, apoiando o Corinthians”, frisou o torcedor.

Possível punição ao Corinthians

Apesar da cooperação no episódio da cabeça de porco, o Timão pode não escapar de punição. Afinal, o árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou, em súmula, que houve o arremesso de outros itens no campo da Neo Química Arena.

“Informo que aos 28 minutos do 1° tempo de jogo, quando houve a paralisação da partida, para a cobrança de um tiro de canto a favor da equipe do Palmeiras, algum torcedor arremessou uma cabeça de animal (porco) em direção ao campo de jogo, caindo sobre a linha de meta. Em ato contínuo também foram arremessados um copo de plástico contendo líquido e um isqueiro”, registrou o juiz.

O próximo compromisso do Timão será um confronto direto na briga contra o rebaixamento. A equipe enfrenta o Vitória, no próximo sábado (9), às 16h30, no Barradão.

