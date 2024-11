Rafael Paiva pode permanecer no Vasco para 2025

Inicialmente interino no Vasco, o técnico Rafael Paiva pode permanecer no cargo de treinador para 2025. O clube, porém, só iniciará conversas pela sua manutenção após o fim da atual temporada.

À frente do Cruz-Maltino desde junho, Paiva é bem avaliado internamente, colocando o Vasco na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Segundo publicação do “ge” desta quinta-feira (7), o clube opta por esperar o fim da temporada para, então, sentar com o treinador e planejar o próximo ano.

Além disso, Rafael Paiva também fez boa campanha na Copa do Brasil, ajudando o Gigante da Colina a voltar às semifinais após 13 anos. No Brasileirão, a equipe estava na zona de rebaixamento quando ele assumiu, na 11ª rodada. Agora, pouco menos de cinco meses depois, surge na nona colocação, praticamente livre de chances de rebaixamento e com grande oportunidade de retornar à uma competição Sul-Americana, que não acontece desde 2020 para o time de São Januário.

Os desafios do comandante não foram apenas quanto ao desempenho da equipe dentro de campo. Afinal, Paiva precisa lidar com diferentes estilos de grupos dentro do plantel, além das recorrentes lesões que acometeram o time ao longo dos meses. Ele perdeu jogadores importantes como David e Adson, além de perder constantemente outros atletas por lesões menores, como Coutinho.

Ao Vasco resta aguardar o fim do ano para saber qual competições disputará em 2025 para, então, discutir o futuro de Rafael Paiva. Com boa entrada entre os jogadores e bem avaliado internamente, é possível que ele termine o ano ainda mais valorizado caso consiga uma vaga na Libertadores.

