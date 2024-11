Com foco na Copa do Brasil, Flamengo só depende de si por G4 do Brasileirão

Depois da vitória sobre o Cruzeiro, na última quarta-feira, o Flamengo chega ainda mais forte para confirmar o título da Copa do Brasil e fechar bem o Brasileiro no G4. O time de Filipe Luís se manteve entre os quatro primeiros, principal foco na competição. Um título, porém, é distante para os rubro-negros.

Caso não conquiste a Copa do Brasil, em Belo Horizonte, o Flamengo terá que pensar somente em si para se garantir de forma direta na Libertadores 2025. Com 58 pontos, o Rubro-Negro tem dois pontos a mais que o quinto colocado. A diferença não é grande, porém ainda é controlável.

Nos últimos seis jogos, o time de Filipe Luís tem dois confrontos diretos, contra Fortaleza e Internacional. Os outros duelos são diante de equipes do rebaixamento, além de uma reedição da final da Copa do Brasil, logo depois da definição do título.

– Atlético – 13 de novembro (quarta-feira), às 20h – Maracanã

– Cuiabá – 20 de novembro (quarta-feira), às 19h – Arena Pantanal

– Fortaleza – 26 de novembro (terça-feira), às 19h – Castelão

– Internacional – 01 de dezembro (domingo), às 16h – Maracanã

– Criciúma – 04 de dezembro (quarta-feira) – horário e local não definidos

– Vitória – 08 de dezembro (domingo) – horário e local não definidos

Filipe Luís no comando

Além disso, o técnico Filipe Luís, com pouco tempo de trabalho na função, transformou o Flamengo. Conforme dados do Sofasocre, desde a estreia do treinador, nenhum time da Série A venceu mais que o Rubro-Negro – são cinco triunfos no período, sendo três no Brasileirão e dois no torneio de mata-mata. Soma-se a isso mais dos empates e chega-se a um total de 17 pontos conquistados, o que rival algum possui.

Se a equipe de Tite era mais pragmática, a de Filipe Luis é mais vertical, ousada e ofensiva. E isso se reflete, também, nos resultados obtidos até o momento.

