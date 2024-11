Atlético ou Flamengo? Rivaldo aponta favorito para conquistar a Copa do Brasil

A segunda partida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético está perto de acontecer. No próximo domingo (10), os clubes se enfrentam, às 16h, na Arena MRV. De acordo com Rivaldo, o Rubro-Negro é o cotado a levar a quinta taça da Copa do Brasil de sua história.

“A final ainda está em aberto. Aquele gol que o Flamengo tomou no final da partida deu vida para o Atlético Mineiro. O Galo jogando em casa com a sua torcida vai ser bem importante, a massa atleticana apoia muito o time. O momento do clube é bem legal e positivo pois eles também estão na final da Libertadores, então todo mundo está muito empolgado. Acredito que o Atlético vai ganhar o jogo. Mas não sei se consegue o placar para forçar os pênaltis ou ganhar o título da Copa do Brasil. O time vem pra dar um sufoco e vai para cima para ganhar de qualquer jeito.”

“Mas pela vantagem, acho que o Flamengo deve levar a Copa do Brasil. Minha aposta para esse jogo é uma vitória por 2 a 1”, apostou o craque.

O Flamengo venceu por 3 a 1, no Maracanã. Assim, pode perder por um gol de diferença que leva o troféu. Uma vitória do Galo por dois gols, leva a disputa aos pênaltis. A partir de três, os mineiros conquistam a Copa do Brasil.

A discussão entre Filipe Luís e Gabigol

A discussão entre Gabigol e Filipe Luís na primeira partida da final da Copa do Brasil gerou um debate entre o clima do atacante com o clube carioca. Rivaldo acredita que está tudo resolvido entre eles.

“O Filipe Luis jogava a pouco tempo no Flamengo, então essa liberdade deles um com o outro existe, lógico que precisa ter um limite porque os papéis são diferentes agora, mas a gente sabe que eles tem uma boa amizade. Acredito que depois do jogo eles devem ter se resolvido e não deve ter gerado nenhum problema dentro do clube. No final, os dois possuem o mesmo objetivo que é ganhar os jogos.”

